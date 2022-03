Cibo: per il 56% degli italiani i pasti influenzano l’umore

Parlando di cibo, una nuova indagine di Uber Eats sostiene che per il 56% degli italiani i pasti influenzino l'umore.

di Manuela 31 Marzo 2022

Un’indagine recente realizzata da Uber Eats (sono state intervistate via web 1.200 persone di età compresa fra i 20 e i 50 anni) ha rivelato che l’umore del 56% degli italiani è influenzato dal cibo e dai pasti consumati. Quindi l’atto del mangiare è in grado di far scaturire emozioni.

Ma c’è altro. Il 41% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che preferisce consumare i pasti ordinando da casa, mentre il 25% preferisce mangiare fuori e il 22% per cucinare a casa.

Visto che Uber Eats è una piattaforma di food delivery, ecco che ha chiesto anche i motivi per cui gli italiani preferiscono ordinare il cibo a domicilio:

evitare di cucinare: 67% evitare di prepararsi per uscire: 61% per risparmiare: 57%

Il 35% degli italiani sostiene che sia il pranzo il pasto più importante della giornata. Ma dove si svolge solitamente? Ecco le location:

a casa propria: 34% in locali o ristoranti: 27% a casa di amici o parenti: 24% outdoor: 15%

Le scelte sono, poi, condizionate sia dai valori nutrizionali e dal fattore prezzo (49%), sia dal gusto (63%). Per il 31% degli intervistati, poi, il fattore estetico è molto importante, mentre per il 9% è del tutto ininfluente.

E ancora. Andando a vedere i piatti con colori caldi, questi suggeriscono:

energia: 54% calore: 47% sicurezza: 39%

I piatti con colori freddi, invece, ispirano:

tranquillità: 54% appagamento: 47% contentezza: 33%

Molto importante, poi, è anche il senso dell’olfatto. I profumi che si elevano da una pietanza evocano diverse sensazioni:

ricordi felici: 61% nostalgia dell’infanzia: 56% associazione con luoghi e persone care: 52%

Il senso del tatto, invece, è meno importante (per il 36% degli intervistati è del tutto irrilevante). Maggiormente coinvolti sono:

palato: 29% labbra: 25% mani: 24%

L’indagine si è anche concentrata sul gusto. I piatti dolci esprimono:

gioia: 61% dolcezza: 55% consolazione: 51%

I piatti salati esprimono:

felicità: 62% rigenerazione: 55% relax: 49%

Il cibo croccante, invece, provoca:

ricarica: 59% piacere: 53% soddisfazione: 46%

Nel caso ciò che si mangia sia gradito al palato, ecco che le sensazioni predominanti sono:

felicità: 71% piacere: 64% serenità: 61%

Andando, infine, a vedere quali siano i cibi che danno maggior contentezza, ecco che abbiamo: