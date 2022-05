Cibus 2022, tutto è pronto per l’apertura del 3 maggio

Tutto è pronto per l'apertura di Cibus 2022, che segna il ritorno della manifestazione alle forme ordinare dopo la pandemia.

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Da martedì 3 maggio fino a venerdì 6 torna l’appuntamento con Cibus, che finalmente rientra nelle forme e nelle date ordinarie per la prima volta dopo lo scoppiare della pandemia, dopo che per l’appunto l’edizione del 2020 venne annullata. L’evento, organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare, sarà inaugurato da un intervento di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e da Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri.

Tra le novità di quest’anno ci permettiamo di ricordarvi che non sarà presente un singolo espositore proveniente dalla Russia: una scelta annunciata dal presidente di Ice-Agenzia, Carlo Ferro, a pochi giorni dallo scoppio delle ostilità e che di fatto è una dimostrazione di solidarietà con l’Ucraina. Saranno presenti, invece, circa tremila aziende che fremono all’idea di presentare agli operatori economici (tra cui saranno presenti anche i buyer provenienti da Stati Uniti d’America, America Latina, Europa, Medio Oriente e alcuni Paesi asiatici) i loro prodotti pronti a essere immersi nel mercato. La fiera ospiterà inoltre alcune aree dedicate all’innovazione come il Cibus Innovation Corner, dove figureranno cento nuovi prodotti certificati da una giuria di esperti, e l’Innovation Hub, vetrina delle Start Up più innovative del settore.

Il fuori salone Cibus Off, invece, aprirà il 3 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione di una mostra fotografica nel pieno centro di Parma; e farà da palcoscenico per una serie di degustazioni, esposizioni e dibattiti. Da sottolineare, infine, che al termine della manifestazione le aziende espositrici potranno scegliere di donare i loro prodotti, del cui recupero si occuperanno i volontari di Banco Alimentare.