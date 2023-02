Cibus 2023: la nuova edizione torna il 29 e 30 marzo alle Fiere di Parma

di Manuela Chimera 10 Febbraio 2023

Tutti pronti per la nuova edizione di Cibus 2023? Questa volta il Salone Internazionale del Food&Beverage Autenthic Italian si terrà il 29 e 30 marzo 2023, presso le Fiere di Parma. Come in tutti gli anni dispari, anche quest’anno vedremo tornare il format Cibus Connecting Italy.

Cibus 2023: cosa ci aspetta in questa nuova edizione?

In pratica in soli due giorni sono stati condensati eventi, panel, convegni, dimostrazioni e anche cooking show, con un’esposizione di più di 1.000 marchi, tutti Made in Italy. Inoltre non mancheranno i nuovi lanci di prodotti: si parla di 500 nuovi prodotti in arrivo.

Alle Fiere di Parma, fra operatori della distribuzione, dell’Horeca e anche delle catene di ristorazione si attendo almeno 20mila professionisti del settore. Di questi, un quarto sono buyer esteri che arrivano da 90 Paesi esteri.

Se siete visitatori abituali di Cibus, sappiate che quest’anno troverete quattro nuove aree tematiche. Due saranno legate all’eccellenza più tradizionale del Made in Italy, più precisamente ci sarà un’area tematica dedicata all’ortofrutta fresca e una alle produzioni artigianali di pasticceria e gelato, mentre altre due saranno collegate a prodotti più innovativi, più precisamente ai prodotti con componenti plant-based e una tutta dedicata all’integrazione alimentare.

In particolare quest’ultima area è stata ribattezzata Endurance e vanterà la collaborazione con la piattaforma digitale Endu. L’area tematica dedicata al plant-base, invece, è stata realizzata in collaborazione con l’azienda di Parma hi-Food. Qui i visitatori potranno anche assaggiare prototipi e ingredienti insoliti di origine naturale.

Molto interessante anche il nuovo percorso tematico chiamato Fruit&Vegetables. Qui troveranno spazio produttori di frutta e verdura fresca fra tradizione, esperienze e innovazione, con tanti eventi e incontri durante i quali si parlerà di argomenti caldi del momento come:

logistica sostenibile e solidale

promozione di stili di vita sani e salutari

promozione delle vendite tramite lo shopper marketing nutrizionale

transizione climatica ed effetti sui consumi dei cambiamenti climatici

Per quanto riguarda il gelato, invece, lo scopo è quello di promuoverlo come “produzione propria” remunerativa in tutti i progetti collegati alla ristorazione o anche al food retail.

Ovviamente durante questa edizione di Cibus verranno valutate anche le prospettive del settore. Nel 2022 le stime segnalavano un fatturato dell’industria alimentare di 176 miliardi di euro, segnando così un +13% rispetto al 2021, una crescita in volume dell’1% e un +19% sulle esportazioni (49,2 miliardi di euro), con crescita in volume del 5%.

Ricordiamo che la scorsa edizione di Cibus 2022 aveva recuperato le eccedenze alimentari degli espositori e le aveva donate al Banco Alimentare.