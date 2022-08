Cina: blogger indagata per aver cucinato un grande squalo bianco in via d’estinzione

Una blogger proveniente dalla Cina è sotto indagine per aver mangiato un grande squalo bianco, animale in via d'estinzione.

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

A tavola non si dice mai “io quello non lo mangio”: sempre meglio assaggiare. Importante notare, tuttavia, che una filosofia del genere, che di fatto permette di allargare notevolmente il repertorio di esperienze gastronomiche, deve comunque sottostare a qualche regola – come “non mangiare specie in via di estinzione”, possibilmente. Tizi è una blogger proveniente dalla Cina che, pur sposando la filosofia in questione, pare essersi dimenticata dei sopracitati paletti: pochi giorni fa, infatti, si è ripresa mentre cucinava e mangiava una grande squalo bianco – un animale che, come ormai avrete intuito, è per l’appunto in via d’estinzione.

Un attimo di ordine: Tizi si è assicurata di spiegare ai suoi follower che l’animale che stava mangiando era in realtà uno squalo dai denti uncinati cresciuto in cattività, e quindi perfettamente legale. La nostra blogger, per fugare ogni accusa, si è addirittura ripresa mentre lo acquistava in un negozio di pesce a Nanchong, nel sud-ovest della Cina. Le forze di polizia locali, tuttavia, non si sono lasciate ingannare dalle sue rassicurazioni e, analizzando le immagini registrate, hanno concluso che il pescione che appare nel video è un grande squalo bianco, che per di più è stato acquistato online e non – come Tizi voleva far credere – in un negozio regolare.

Va detto che, di fatto, in Cina la caccia e il consumo di animali selvatici hanno perso parecchia popolarità negli ultimi anni – complice una certa pandemia che, per l’appunto, ha avuto origine proprio in un mercato in cui venivano commerciati animali di questo tipo.