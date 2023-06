Cina, influencer muore tentando di perdere 100 kg in un centro di dimagrimento

In Cina un'influencer di appena 21 anni è morta durante il suo tentativo di perdere 100 chilogrammi in un centro di dimagrimento.

di Luca Venturino 18 Giugno 2023

Sessioni di allenamento intense e spietate, un regime alimentare severo, la tragica pressione di un pubblico da soddisfare. Ci stiamo riferendo a quanto capitato in Cina, dove una influencer di 21 anni è morta nel tentativo di perdere 100 chilogrammi seguendo le rigidissime regole di un “centro di addestramento per la perdita di peso”: a onore del vero va sottolineato che, stando a quanto lasciato trapelare, non è del tutto chiaro se l’obiettivo in questione fosse frutto di una “ambizione” personale – per quanto smodata e poco sana – o, diversamente, fosse nato da una challenge “promessa” ai propri follower.

Morta a 21 anni mentre cercava di perdere 100 kg: la storia di Cuihua

Quel che è certo è che il risultato non cambia: Cuihua – questo il nome della nostra protagonista influencer – era costantemente seguita lungo il percorso del suo dimagrimento da CNR News, media statale della Cina, e stando a quanto lasciato trapelare i suoi sforzi per perdere peso erano meticolosamente documentati sui suoi canali social. L’obiettivo della ragazza era quello di perdere 100 dei suoi 156 chili – un traguardo che avrebbe dovuto essere conseguito con immensa cautela, sincerandosi di rispettare il delicato equilibrio fisico di chi si approccia ad allenamenti di tale intensità per la prima volta, per evitare di incappare in problemi di salute legati alla repentina perdita di peso o all’eccessivo affaticamento.

LEGGI ANCHE Cina, influencer trovato morto in seguito a una sfida alcolica

Pare chiaro, considerando quanto è accaduto, che Cuihua non è stata affatto seguita a dovere. L’influencer si iscrisse nel sopracitato campo di addestramento per la perdita di peso nel 2022, seguendo una durissima routine quotidiana composta da allenamenti cardio e di forza ad alta intensità abbinate a quantità di cibo ridotte in modo da favorire un rapido – e deleterio – dimagrimento.

La dieta prevista dal campo, stando a quanto lasciato trapelare, si componeva principalmente di cereali grezzi, cavoli, uova e frutta: la morte della ragazza, avvenuta in dinamiche che tuttora si nascondono in una torbida cortina di fumo, avrebbe spinto la Cnr News, che come accennato stava seguendo il progresso della 21enne, ad occultare l’intera vicenda sul proprio account Weibo.

I genitori, nel frattempo, si sono limitati a dichiarare che Cuihua si era recata in ospedale dopo essersi sentita male in seguito a un esercizio fisico. In un commento rilasciato ai media nazionali cinesi, hanno per di più voluto ringraziare i follower della loro figlia “per il sostegno e per l’amore ricevuto nelle ultime ore”, invitandoli allo stesso tempo a “non lasciarsi fuorviare da individui malintenzionati”.