Cina, influencer trovato morto in seguito a una sfida alcolica

In Cina un influencer è stato trovato morto dopo avere trasmesso in streaming la sua partecipazione a una sfida alcolica.

di Luca Venturino 30 Maggio 2023

I più cinici si limiteranno a citare qualche principio del darwinismo sociale, i più attenti arriveranno a chiedersi se il luccichio della vetrina dei social, apparentemente tanto ambita, non stia deformando irrimediabilmente valori e aspirazioni di intere generazioni – anche se, è bene notarlo, l’ambizione alla notorietà è un motore che l’umanità conosce da sempre. Ci stiamo riferendo a quanto di recente capitato in Cina, dove un influencer è di fatto stato trovato senza vita dopo avere partecipato – e prontamente postato sull’equivalente cinese di TikTok la prova – a una sfida alcolica.

La sfida alcolica che è costata la vita a un influencer cinese

La questione – e ammettiamo che un pochino ci duole dirlo – pare tragicomica. Il nostro protagonista, noto con lo pseudonimo di Sanqiange, è stato trovato morto dalle forze dell’ordine cinesi una manciata di ore dopo essersi ripreso mentre partecipava a una sfida alcolica nota come “PK” che, riassunta in poche parole, consiste nel bere del Baijiu, un distillato cinese il cui tasso alcolico è tendenzialmente compreso tra il 30 e il 60 per cento. Un bel pugno al fegato, in altre parole.

Stando a quanto ricostruito dai media locali, aiutati dai rapporti delle forze dell’ordine e dalle testimonianze dei conoscenti, la sfida si sarebbe svolta nelle prime ore del 16 maggio e, come accennato, è stata trasmessa in diretta streaming.

Il nostro influencer era stato di fatto sfidato da un altro collega: “Le sfide PK comportano battaglie uno contro uno in cui gli influencer competono tra loro per vincere premi e regali dagli spettatori, e spesso comportano punizioni per il perdente – apparentemente in questo caso, bere Baijiu” ha spiegato un amico, rimasto anonimo, del defunto. “Nell’ultima parte del video, l’ho visto finire tre bottiglie prima di iniziare con una quarta”.

Follia alcolica o mera stupidità social – vedete un po’ voi. “I giochi PK sono finiti intorno all’una di notte e alle 13 (quando la sua famiglia lo ha trovato) se n’era andato” ha continuato l’amico sopracitato, che ha sottolineato come l’influencer defunto fosse di fatto una persona “per bene e schietta”, che aveva l’abitudine di partecipare a gare online e di pubblicare il tutto sul web.

Il video della prova in sé, dove il nostro influencer partecipa alla sfida in questione e apparentemente si sgola diverse bottiglie di superalcolico, è diventato virale in poche ore – anche a causa, come potrete immaginare, della portata mediatica delle conseguenze – ma è infine stato rimosso in maniera definitiva.