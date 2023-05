TikTok: i succhi di frutta in tendenza diventano merce di contrabbando in Israele

Per qualche motivo, su TikTok sono diventati di tendenza i succhi di frutta Fruit Roll-Ups. Quello che nessuno si aspettava, però, era che questo fatto li facesse diventare merce di contrabbando in Israele

di Manuela Chimera 10 Maggio 2023

Questa improbabile storia, degno canovaccio per la sceneggiatura di un film, coinvolge TikTok, i succhi di frutta Fruit Roll-Ups e un problema di merce di contrabbando in Israele. Riassumendo molto, da quando per qualche insondabile motivo questa marca di succhi di frutta è diventata di tendenza su TikTok, ecco che Israele si è trovato a dover combattere un problema di contrabbando di tali succhi di frutta.

TikTok, i succhi di frutta e il contrabbando in Israele

Quando si parla di contrabbando, vengono in mente le droghe, le armi, inestimabili capolavori artistici, la fauna selvatica protetta… Non certo i succhi di frutta. Eppure è quanto sta accadendo in Israele.

Secondo quanto riferito, le autorità hanno sequestrato quasi 300 kg di succhi di frutta Fruit Roll-Ups, il tutto in un singolo aeroporto israeliano. In pratica una coppia americana è arrivata presso l’aeroporto internazionale Ben Gurion, trasportando circa 150 kg di succhi di frutta nel bagaglio. Le valigie della coppia erano stracolme di singoli brik di succo di frutto, incastrati alla perfezione.

Successivamente altri 150 kg circa di succhi di frutta sono stati scoperti in una spedizione proveniente dagli Stati Uniti. Il fatto è che il quantitativo importato era tale da essere considerato a livelli commerciali, pertanto soggetto a determinate tasse. Altri episodi analoghi hanno portato alla fine le autorità doganali a sequestrare circa 450 kg di succhi di frutta. E questi sono stati solo quelli scoperti: chissà quanti altri sono passati inosservati?

Giustamente ci si è chiesto perché gli americani di punto in bianco si siano messi a contrabbandare succhi di frutta in Israele. La risposta probabilmente è collegata a una tendenza virale su TikTok che ha fatto letteralmente esplodere la popolarità di questi succhi.

Tutto è iniziato con il TikToker @golisdream che a febbraio ha pubblicato un video mostrando un suo vizio segreto: praticamente inserisce una piccola pallina di gelato in un Fruit Roll-Up. Il freddo del gelato solidifica il succo di frutta in modo da permetterti di sgranocchiarlo. Da lì parecchi altri TikToker hanno postato altri video mostrando le proprie ricette alternative del gelato alla frutta.

Quello che probabilmente è successo è che anche gli utenti israeliani sono stati conquistati da questa tendenza. Solo che in Israele è difficile trovare in vendita i Fruit Roll-Ups nei negozi di alimentari. E quando si trovano, i prezzi sono troppo elevati. Da qui, ipotizziamo, è partita l’idea di importare in massa i succhi di frutta, solo in maniera leggermente illegale per evitare dazi e tasse.

Oltre a procedere con i sequestri in dogana, ecco che poi il Ministero della Salute israeliano ha deciso di intervenire nella faccenda emanando un’allerta per spiegare quali potessero essere le potenziali conseguenze del consumo eccessivo di zucchero, fra cui obesità, ipertensione e malattie cardiovascolari.