Cina, un influencer si riprende mentre mangia una vespa viva: scattano le polemiche

Un influencer proveniente dalla Cina è finito nei pasticci (in tutti i sensi) per aver pubblicato un video in cui mangiava una vespa viva.

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Wang Can è un influencer cinese dalla evidente dubbia moralità recentemente finito al centro di una piccola controversia per aver pubblicato sui propri canali social un video dove mangia una vespa viva. La clip, ora non più disponibile per la visualizzazione. fu originariamente pubblicato su Douyin, una piattaforma per la condivisione di contenuti video particolarmente popolare in Cina, verso l’inizio di settembre: in esso si poteva chiaramente vedere Can impugnare l’insetto in questione con un paio di bacchette mentre quest’ultimo tentava di liberarsi dalla stretta agitando il pungiglione e le ali.

Come potrete certamente immaginare, lo spuntino del nostro protagonista non è finito bene. Il video si interrompe bruscamente con un gemito di dolore, e il frame successivo mostra un primo piano del suo viso, grottescamente gonfio a causa delle punture. Come accennato il video ha rapidamente attirato l’attenzione del popolo internettiano che ha provveduto a segnalare la clip a Douyin, che a sua volta ah sospeso l’account di Can dalla piattaforma. Molti utenti – oltre a deridere l’aspetto di Can – hanno espresso una certa inquietudine per le implicazioni del video: “Temo che altri lo imiteranno” ha scritto un commentatore, preoccupato sia per gli aspetti morali – stiamo pur sempre parlando di mangiare un animale vivo – che di sicurezza.

Wang Can, dal canto suo, ha deciso di sfruttare la rinnovata popolarità (com’era la storia che non esiste cattiva pubblicità?) per rinnovare il suo personaggio con contenuti “positivi”. Vi facciamo notare, infine, che non si tratta certo della prima volta in cui un influencer cinese si è trovato a dover rispondere alle critiche per aver pubblicato video che coinvolgevano il consumo di animali insoliti: un mese fa circa, ad esempio, vi raccontammo di Tizi, una blogger che si riprese mentre mangiava un grande squalo bianco in via d’estinzione.