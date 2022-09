Cioccolato: Fabio Fazio salva dalla chiusura e acquisisce l’azienda Lavoratti di Varazze

di Manuela 15 Settembre 2022

Fabio Fazio, tramite un video pubblicato sul suo account Instagram, ha annunciato di aver acquisito l’azienda di cioccolato Lavoratti di Varazze. Non una scelta casuale: l’azienda era a rischio chiusura e Fazio, insieme a un socio, ha deciso di rilevarla in quanto collegata ai suoi ricordi d’infanzia.

Il conduttore ha spiegato che, un tempo, i bambini di Varazze, ogni Pasqua e Natale, ricevevano un prodotto di cioccolato realizzato proprio dall’azienda Lavoratti. Tuttavia due anni fa, a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa crisi economica scatenata fra restrizioni, lockdown e chiusure varie, ecco che l’azienda ha rischiato di chiudere i battenti.

Così Fabio Fazio ha deciso che doveva provare a fare qualcosa per salvare quel ricordo d’infanzia e, insieme al suo socio, ha deciso di provarci: perché non acquisire l’azienda? Fazio ha poi sottolineato che occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella ci possa essere (Willy Wonka approves this!). Anzi: è un modo per tornare indietro nel tempo e per tornare bambini.

È presto per sapere come si svilupperà questa versione tutta italiana di Fabio Fazio e la Fabbrica di Cioccolato, anche perché ulteriori dettagli in merito a come funzionerà questa acquisizione e a come cambieranno le cose per l’azienda e i dipendenti verranno rivelati in seguito.

Ecco il video di Instagram dove Fabio Fazio ha dato l’annuncio: