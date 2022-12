Cioccolato: metalli tossici nelle barrette fondenti secondo il test di Consumers Reports

Senza andare in paranoia, riportiamo i dati di un test effettuato da Consumers Reports che dimostrerebbe come, in molte barrette di cioccolato fondente, siano presenti metalli tossici.

di Manuela Chimera 17 Dicembre 2022

Ok, non entriamo subito nel panico come nel caso degli Oreo e dell’ammoniaca, ma secondo un test di Consumer Reports, un’organizzazione no profit che ha sede a New York, nelle barrette di cioccolato fondente si troverebbero tracce di metalli pesanti. Più precisamente si parla di tracce di cadmio e piombo.

Cosa ci fanno i metalli pesanti nel cioccolato fondente?

Consumer Reports ha analizzato la quantità di metalli pesanti presenti in 28 tavolette di cioccolato fondente. La cosa sconcertante è che tracce di questi metalli sono state trovate in tutte le barrette esaminate. Come sintomatologia, il piombo da origine a una forma di avvelenamento chiamata saturnismo. Esiste una forma di avvelenamento acuto con sintomi come:

dolore addominale e coliche

dolori articolari

anemia

disturbi neurologici (fra cui anche convulsioni, con danni gravi soprattutto nei bambini)

encefalopatia da piombo

aborto, parti prematuri

paralisi

morte

e una forma di avvelenamento cronico:

disturbi cardio vascolari

ipertensione

insufficienza renale

riduzione dell’udito

disturbi del sistema immunitario

fatica

deficit nell’apprendimento

Il cadmio, invece, ha effetti cancerogeni e può causare insufficienza renale.

Il test è stato eseguito negli Stati Uniti: qui la Food and Drug Administration (FDA) non ha stabilito alcun limite per i livelli di piombo e cadmio nelle tavolette di cioccolato. Secondo gli standard dell’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) della California, ecco che le persone non dovrebbero subire un’esposizione giornaliera a più di 0,5 mcg di piombo e 4,1 microgrammi di cadmio.

Solo che 23 delle barrette esaminate, praticamente l’82% del totale, contenevano livelli di piombo due volte e mezzo superiori a quelli visti sopra e livelli di cadmio anche tre volte superiori. Il fatto è che il 15% delle persone tende a mangiare cioccolata tutti i giorni.

Tunde Akinleye, il ricercatore capo che ha condotto il test, ha spiegato che i risultati da loro ottenuti non vogliono assolutamente dire che si debba rinunciare al cioccolato. Cinque barrette di cioccolato, infatti, avevano bassi livelli di cadmio e piombo, il che significa che le aziende possono impegnarsi a produrre prodotti con quantità inferiori di metalli pesanti.

Secondo i dati di Consumer Reports, le barrette con meno cadmio e piombo sono risultate essere:

Mast – Organic Dark Chocolate 80% Cocoa

Taza Chocolate – Organic Deliciously Dark Chocolate 70% Cacao

Ghirardelli – Intense Dark Chocolate 86% Cacao

Ghirardelli – Intense Dark Chocolate Twilight Delight 72% Cacao

Valrhona – Abinao Daro Chocolate 85% Cacao

Le tavolette con alti livelli in cadmio, invece, sono risultate essere:

Beyond Good – Organic Pure Dark Chocolate 70% Cocoa

Beyond Good – Organic Pure Dark Chocolate 80% Cocoa

Equal Exchange – Organic Extra Dark Chocolate 80% Cacao

Lindt – Excellence Dark Chocolate 70% Cocoa

Scharffen Berger – Extra Dark Chocolate 82% Cacao

Alter Eco – Organic Dark Chocolate Classic Blackout 85% Cacao

Pascha – Organic Very Dark Dark Chocolate 85% Cacao

Dove – Promises Deeper Dark Chjocolate 70% Cacao

Queste tavolette, invece, avevano livelli più alti di piombo:

Tony’s – Chocolonely Dark Chocolate 70% Cocoa

Lily’s – Extra Dark Chocolate 70% Cocoa

Godiva – Signature Dark Chocolate 72% Cacao

Chocolove – Strong Dark Chocolate 70% Cocoa

Lindt – Excellence Dark Chocolate 85% Cocoa

Endangered Species – Bold + Silky Dark Chocolate 72% Cocoa

Trader Joe’s – Dark Chocolate 72% Cacao

Hu – Organic Simple Dark Chocolate 70% Cacao

Chocolove – Extreme Dark Chocolate 88% Cocoa

Hershey’s – Special Dark Mildly Sweet Chocolate

Queste, invece, contenevano livelli alti sia di cadmio che di piombo:

Theo – Organic Pure Dark 70% Cocoa

Trader Joe’s – The Dark Chocolate Lover’s Chocolate 85% Cacao

Theo – Organic Extra Dark Pure Dark Chocolate 85% Cocoa

Lily’s – Extremely Dark Chocolate 85% Cocoa

Green & Black’s – Organic Dark Chocolate 70% Cacao

Il problema è che il cioccolato fondente tende ad essere più ricco di metalli pesanti rispetto al cioccolato al latte semplicemente perché ha un contenuto più alto di cacao. Inoltre questi metalli possono contaminare il cacao in diversi modi. Per esempio, è noto che le piante di cacao possono assorbire il cadmio dal suolo, accumulandolo poi nelle fave di cacao.

Il piombo, invece, tende ad accumularsi nel guscio esterno della fava di cacao, non nella fava e quindi riesce a contaminare il cacao dopo che i semi sono stati raccolti. Si è anche visto che subito dopo che i semi sono rimossi dai baccelli, i livelli di piombo sono bassi. Ma quando si mettono ad asciugare al sole, ecco che polvere e inquinamento pieni di piombo si accumulano su di essi.

Questo vuol dire che, per ridurre i livelli di piombo nel cioccolato, bisognerà cambiare il metodo di raccolta. Per il cadmio, invece, è più difficile. Tramite l’ingegneria genetica è possibile creare piante che assorbono meno metalli pesanti, ma non si tratta di una soluzione applicabile nell’immediato. L’alternativa sarebbe sostituire gli alberi di cacao più vecchi con quelli più giovani in quanto si è visto che i livelli di cadmio aumentano col passare dell’età. Inoltre bisognerebbe anche sostituire i terreni contaminati da cadmio.