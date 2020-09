Cioccolato Ovomaltine 100g – Wander Ag Suisse: richiamo per rischio fisico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati due lotti del Cioccolato Ovomaltine 100g di Wander Ag Suisse a causa di un rischio fisico. Sul sito la pubblicazione dell’allerta riporta la data del 9 settembre, tuttavia l’avviso di richiamo risale in realtà al 4 settembre.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Ovomaltine Cioccolato 100g, il marchio del prodotto è Ovomaltine e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Wander Ag, Fabrikstrasse 10 a Neuenegg, Svizzera. Il nome del produttore è Wander Ag, così come il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, con sede dello stabilimento sempre in Fabrikstrasse 10 a Neuenegg, Svizzera.

I due lotti ritirati dagli scaffali sono:

1328913 A

1328913 B

Entrambi riportano la data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 maggio 2021, mentre l’unità di vendita è quella delle tavolette da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei, nello specifico della plastica.

Nelle avvertenze dell’avviso di richiamo viene solo detto che per ricevere ulteriori informazioni, i consumatori possono rivolgersi al servizio clienti telefnando al numero 0471-344306, da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Aggiungiamo che essendo un prodotto ritirato dagli scaffali, se si ha questi lotti in casa conviene non consumarli, ma telefonare al numero sopra indicato.