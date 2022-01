Cioccolato, Rigoni Asiago ha acquistato l’azienda francese Saveurs & Nature

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

Rigoni di Asiago, azienda italiana di casa Rigoni particolarmente attiva nel campo del biologico, ha appena acquistato Saveurs & Nature, un’azienda francese fondata nel 2001 dai fratelli Valérie e Jean-Michel Mortreau, e specializzata nella produzione di cioccolato biologico, in grado di vantare un fatturato di 12 milioni di euro.

I termini economici dell’operazione non sono stati resi noti, ma Rigoni di Asiago ha dichiarato tramite una nota che l’integrazione dell’azienda francese aiuta a rafforzare la posizione di mercato del marchio italiano sia in Francia che a livello internazionale, e che le intenzioni sono di continuare a far crescere Saveurs & Nature nella distribuzione specializzata di cioccolato biologico. Dopotutto, la Francia è uno dei mercati più importanti per la Nocciolata, uno dei prodotti di punta di Rigoni di Asiago.

“Quando ho incontrato Jean-Michel Mortreau” ha commentato l’Amministratore Delegato di Rigoni di Asiago, Andrea Rigoni, “sono rimasto colpito dalla somiglianza dei nostri percorsi imprenditoriali e per la comunione fra il DNA di Saveurs & Nature e il nostro modo di vedere, che consiste nella volontà di creare un mondo migliore offrendo al consumatore prodotti biologici buoni da gustare e buoni anche per salvaguardare il pianeta”.