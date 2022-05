Cioccolato senza cacao: una startup infrange l’ultimo tabù

Una startup britannica ha sviluppato un processo che parte da orzo e carruba per ottenere un prodotto del tutto simile al cioccolato: per motivi etici legati alla coltivazione del cacao.

di Dissapore 13 Maggio 2022

Prima o poi doveva succedere: il cioccolato senza cacao sarà a breve in vendita nel Regno Unito. Una startup ha quindi infranto l’ultimo tabù: dopo il pane senza lievito e il fritto senza olio, mancava solo il cioccolato. Nel tentativo di eludere i processi di produzione del cioccolato, problematici dal punto di vista etico, il cioccolato di WNWN è prodotto con orzo coltivato in Gran Bretagna e carruba italiana biologica. La start-up utilizza la fermentazione per trasformare i suoi due ingredienti in cioccolato.

Poiché il marchio utilizza ingredienti e processi che sono sia ben noti che ampiamente disponibili, WNWN non deve attendere l’approvazione normativa sui nuovi prodotti alimentari e quindi prevede di iniziare a vendere le sue scatole di cioccolato entro la fine del mese. “Ha il sapore del cioccolato, si scioglie, si spezza e cuoce persino come il cioccolato”, afferma l’azienda. “Ma non usiamo assolutamente cacao”. Inoltre, è anche senza olio di palma, vegano e privo di caffeina.

Il cosiddetto lato oscuro del cioccolato è da tempo al centro di un numero crescente di aziende. Marchi di cioccolato come Tony’s Chocolonely si sono posti la missione di affrontare questi problemi etici trasformando le catene di approvvigionamento.

WNWN – un acronimo che sta per “waste not, want not” ma si pronuncia “win win” – adotta un approccio diverso, rimuovendo invece completamente il cacao dall’equazione. La startup è stata creata nel 2021 per iniziativa dello scienziato dei materiali Johnny Drain e dell’ex banchiere d’investimenti Ahrum Pak. Drain ha raccontato di aver avuto l’idea per caso, notando come delle vecchie patate mezze marce che aveva messo a bollire, sprigionavano un odore di cioccolato: qualcosa aveva a che fare con la fermentazione dei carboidrati, evidentemente. Da lì è partita la ricerca.

Come sottolinea il marchio, la maggior parte del cioccolato tradizionale proviene da ingredienti coltivati ​​da soli due paesi: Costa d’Avorio e Ghana. La produzione di cacao in questi paesi è piena di problemi etici, che vanno dal lavoro minorile e degli schiavi alla deforestazione. Stime prudenti suggeriscono che più di un milione di bambini lavorano nel commercio del cacao, molti dei quali a contatto con strumenti pericolosi e pesticidi dannosi. Inoltre, solo negli ultimi 60 anni, il Ghana ha perso l’80% della sua copertura forestale complessiva e la Costa d’Avorio il 94%: in gran parte a causa della produzione di cioccolato, afferma WNWN.

Una scatola di cioccolato fondente premium di WNWN costerà 10 sterline, l’equivalente di 12 euro circa. E l’azienda ha intenzione di iniziare ricerche su altri prodotti dall’origine controversa come vaniglia, caffè e tè.