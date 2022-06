Cioccolato Toblerone perde il titolo di prodotto “svizzero”: verrà prodotto anche in Slovacchia

Dite addio al Toblerone svizzero. Non nel senso che non verrà più prodotto, ma nel senso che verrà prodotto anche in Slovacchia, perdendo così il titolo di "prodotto svizzero".

di Manuela 26 Giugno 2022

Niente più Toblerone svizzero. O meglio: il cioccolato Toblerone non scomparirà dal mercato, ma non potrà più utilizzare il titolo di “svizzero” in quanto verrà prodotto anche in Slovacchia.

Il Toblerone è un tipo di cioccolato dall’aspetto molto peculiare nato proprio in Svizzera nel 1908 grazie alla famiglia Tobler e, finora, prodotto solamente qui. Il che gli ha dato la possibilità di fregiarsi del titolo di “cioccolato svizzero”. Solo che adesso, a causa dell’aumentata domanda, l’azienda, controllata attualmente dalla USA Mondelez International, l’azienda ha deciso di aprire un secondo stabilimento in Slovacchia (ma verrà anche potenziato lo stabilimento di Berna).

Questo fa sì che sulle confezioni di cioccolato debba sparire l’attuale indicazione Made in Switzerland in quanto, a causa del nuovo stabilimento slovacco, non sarebbe più veritiera (tecnicamente sarebbe Made in Switzerland and Slovacchia).

Al momento il Toblerone produce circa 7 miliardi di tavolette di cioccolato dalla forma triangolare (proprio la forma era stata alla base di un’azione legale intentata dal Toblerone contro il connazionale Swissone, altro cioccolato svizzero reo di aver utilizzato una forma piramidale praticamente uguale a quella del Toblerone per la sua tavoletta di cioccolato), ma per il 97% la produzione viene destinata al mercato delle esportazioni con particolare riferimento ai duty free degli aeroporti: è qui che, a quanto pare, vengono vendute maggiormente queste tavolette di cioccolato. Inoltre pare che piaccia molto agli inglesi.