Ciro Oliva porta in giro per Napoli Chiara Ferragni e le dedica un raviolo

Chiara Ferragni approda a Napoli, e nelle botteghe del discoidale lievitato partenopeo per eccellenza scatta un fremito. Si imbracciano le forbici, si agguanta la mozzarella e si carica lo smartphone – tutto nella speranza che l’influencer scelga di entrare proprio da noi, che l’accoglieremo con pizza personlizzata e fotocamera frontale pronta a immortalare il tutto. L’avrà sperato Sorbillo, siamo certi; che aveva già il prototipo lievitato in forno. A “tagliare il traguardo”, però è stato un altro: Ciro Oliva della pizzeria Concettina ai Tre Santi.

Approdo nel venerdì pomeriggio, dunque: a far da prova sono le – ormai svanite – storie su Instagram. Per la cena Ferragni sceglie Oliva, dicevamo, e il tutto viene – ancora – prontamente documentato sulla vetrina dei social. Piatto personalizzato ovviamente compreso.

Il raviolo di Ferragni

“È una nuova portata”, ha dichiarato Oliva ai colleghi de La Repubblica. D’altronde, spiega ancora il nostro, “Chiara è una mia amica, ci conosciamo da due anni. Ma non era ancora stata da Concettina ai Tre Santi”. Risultato? “L’ho invitata a fare un giro con me, come si deve”. Con tanto di Raviolo di Pizza Caprese, piatto esclusivo, a infiocchettare il tutto.

Trattasi di “ravioli fatti con la pasta della pizza con imbottitura di ricotta, spezie e formaggi, passati in padella con pomodoro giallo e rosso, spolverati con una grattugiata di Parmigiano”, dice Oliva. Poi ancora sott’ ngopp e pizza – “una Capricciosa nuova” -, che d’altronde tra l’influencer e la tonda, autorigenerante o meno, è amore dichiarato e si sa: ricordate quando la scelse pure in India, decretando una schiacciante vittoria del Made in Italy?

Ferragni ha mangiato tutto, assicura Oliva; e ha dato seguito alla cena con una scorrazzata in motorino per visitare i luoghi più rappresentativi della città. A guidare il pizzaiolo nostro protagonista: prima il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, poi tappa dall’acquafrescaio Popo in Piazza Trieste e Trento, per la limonata a cosce aperte. E Sorbillo? Si consolerà con il primato sulla pizza contro i dazi.