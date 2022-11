Claudio Sadler insegna a cucinare a Elio, ma solo per beneficenza

di Manuela Chimera 24 Novembre 2022

Sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio: Claudio Sadler che insegna a cucinare a Elio (Stefano Belisari Elio di Elio e Le Storie Tese, per capirci) non fa parte né della nuova stagione di LOL, né di un improbabile, nuovo programma a metà strada fra LOL e MasterChef. Trattasi invece di un evento di beneficenza a cui hanno partecipato lo chef e il cantante. Tutto è avvenuto a Milano, proprio all’interno del ristorante stellato dello chef.

Cosa avrà imparato Elio da Claudio Sadler?

Azione contro la Fame, un’organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di contrastare la malnutrizione nei bambini, da tempo ha deciso di coinvolvere chef di un certo calibro nelle sue campagne promozionali. Prima di Sadler, infatti, fra gli ambasciatori di Azione contro la Fame spiccano anche i nomi di Enrico Crippa, Norbert Niederkofler, Cristina Bowerman e Giancarlo Morelli.

Adesso, invece, è toccato a Sadler cimentarsi in una serata in cui ha dovuto insegnare a cucinare a Elio. Ovviamente il cantante ha trasformato il tutto in una serie di gag divertenti. Appena arrivato in cucina, Elio, per la prima volta nei panni di uno chef, ha esordito col botto sostenendo di essere fortissimo a cucinare i bastoncini. Al che Sadler ha prontamente ribattuto che anche lui aveva avuto una carriera da cantante, ma che era durata un quarto d’ora.

Scherzando e stuzzicandosi a vicenda, in un continuo botta e risposta, ecco che Sadler ha cercato di insegnare a Elio come cucinare, mentre Elio, dal canto suo, ha provato a non mandare a fuoco la cucina.

I due si sono cimentati in diverse ricette (più che altro Sadler):

Olive, cremini e calamari

Frittata menta e carciofi

Fave, cotiche e cannolicchi

Maccheroncini di Campofilone con sughetto marchigiano e tartufo

Il menu è stato un viaggio alla scoperta dei territori delle Marche, regione che Elio conosce molto bene, il tutto innaffiato da vini dell’azienda agricola biologica Fiorano. E alla fine della sessione culinaria, i due hanno promesso che ripeteranno l’esperienza. Quando e dove, ancora non è dato sapere.

Tornando seri, in un post su Instagram, Sadler ha parlato di una cena a quattro mani realizzata insieme ad Elio, con un menu speciale dedicato alle Marche. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per supportare la campagna Ristoranti Contro la Fame promossa proprio da azione Contro la Fame.

