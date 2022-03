Coachella 2022: la kermesse diventa sempre più gastronomica grazie a un sushi bar segreto

di Manuela 31 Marzo 2022

Cosa fare al Coachella 2022? Beh, oltre ad attendere Harry Styles, si potrebbe anche pensare di mangiare nel nuovo sushi bar segreto. Eh sì, perché pare che la kermesse di Indio, in California, stia diventando sempre più gastronomica.

Tecnicamente il Coachella era partito come un festival musicale e artistico, ma la gastronomia d’eccellenza si sta facendo sempre più spazio in questa manifestazione. Anche perché va bene cantare e ballare, ma ogni tanto bisognerà pur fermarsi a mangiare, no?

Quest’anno, poi, l’occasione pare assai ghiotta. Gli chef Phillip Frankland Lee e Margarita Kallas-Lee, duo dietro gli Scratch Restaurants (più precisamente Scratch Bar and Kitchen, Pasta Bar e Sushy by Scratch Restaurants) hanno deciso di proporre uno sushi bar segreto con una cena di ben 17 portate.

In pratica si tratterà di una versione in stile Coachella del Sushi By Scratch della coppia. Qui troverà spazio un’interpretazione a ruota libera di un classico pasto omakase, completo di sake, per la “modica” cifra di 375 dollari a persona.

Lee ha spiegato che hanno deciso di replicare l’identica esperienza del menu che stanno servendo a Los Angeles. Si sa già che questo ristorante super segreto sarà nascosto da qualche parte all’interno dell’Indio Central Market, la grande area dedicata al cibo introdotta durante l’edizione 2018.

La serata partirà 15-20 minuti prima dell’orario di prenotazione con un cocktail di benvenuto a cui seguiranno 16 portato, con tanto di sake, dessert e cocktail d’addio al tè verde.

Le cene verranno organizzate in entrambi i fine settimana del festival, per un totale di due ore e posti a sedere assicurati. Gli orari saranno quelli delle 15.30, delle 18 e delle 20.30. Per accedere sarà necessario avere sia il biglietto di abbonamento al Coachella che quello per la cena, prepagato.

Ma il Coachella ha anche pensato ad altre proposte gastronomiche. Durante il primo weekend del 15 aprile, come cene notturne sono previsti:

Diego Hernandez di La Bete Noire

Ensanada e Donnie Masterson del Restaurant a San Miguel

Gaggan Anand di Gaggan

Salt and Straw

Burt Bakman del Slab di Los Angeles

Eric Greenspan di Los Angeles

Nel secondo wekkend vi aspetteranno: