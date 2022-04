Coca Cola: che ci crediate o no, ne è uscita una versione che sa di pixel

di Manuela 5 Aprile 2022

Pare che sia vero: Coca Cola ha deciso di lanciare una nuova versione al gusto pixel. Ok, momento di silenzio per domandarsi di che cosa caspita sappia un pixel. D’accordo, ora possiamo ripartire.

La nuova bevanda si chiamerà Coca Cola Zero Sugar Byte e, secondo quanto promesso dall’azienda, dovrebbe avere il sapore dei pixel.

Sulle prime si potrebbe pensare che il gusto sia quello di quando prendi il controller a morsi per la frustrazione, con quel sapore che è un mix fra gommosità dei tasti, croccantezza della scocca e frizzantezza della corrente se ti sei scordato di scollegarlo prima di addentarlo (cosa da non fare mai, ci raccomandiamo). Con tanto di varietà di sapore a seconda del controller: quello della PS non ha lo stesso gusto di quelli della Nintendo, ognuno ha un gusto unico.

Secondo Coca Cola, però, loro sono riusciti a riproporre il gusto intangibile di un pixel, con elementi luminosi in primo piano e un retrogusto rinfrescante. La bevanda porta il nome di Byte e verrà venduta in edizione limitata. Al momento i clienti americani potranno acquistare Byte online a partire dal 2 maggio, fino a esaurimento scorte.

Inoltre sarà disponibile solamente nella confezione da due lattine e costerà circa 15 dollari.

Come? Il nome non vi è nuovo? beh, perché questo nuovo prodotto esiste ormai da tempo nella vita online. Era infatti apparso per la prima volta a fine marzo su un’isola nel videogioco Fortnite.

Ci si chiede spassionatamente quanti controller debbano aver azzannato mentre giocavano a Dark Souls i creatori di bevande della Coca Cola per poter concepire l’esigenza di un gusto del genere.