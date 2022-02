Coca Cola lancia un nuovo gusto misterioso in edizione limitata

di Manuela 22 Febbraio 2022

Tutti pronti per l’avvento del nuovo gusto super misterioso di Coca Cola? L’azienda ha annunciato che lancerà in edizione limitata un nuovo gusto, con tanto di versione normale e senza zucchero. Questa nuova bevanda si chiamerà Coca Cola Starlight (ed è subito Sailor Moon: Star Power, Make Up!).

Lasciando un attimo da parte Sailor Moon e le guerriere Starlight (sì, perché nel manga erano effettivamente delle ragazze che sulla Terra si travestivano da uomini, ma per imperscrutabili motivi la Toei Animation nell’anime le fece diventare uomini nella forma normale che diventano ragazze solamente durante la trasformazione in guerriere Sailor. Salvo poi arrivare la censura italiana che riuscì ad affermare che erano ragazzi, ma che durante la trasformazione si facevano sostituire dalle loro sorelle gemelle. Ok, fine della digressione Sailor Moon), Coca Cola, dopo aver deciso di ridurre di circa la metà il suo portfolio stoppando la produzione delle sue bibite meno vendute (con buona pace di chi apprezzava tali bevande e ancora non si rassegna alla loro scomparsa), coerentemente ha scelto di lanciare un nuovo gusto, la Coca Cola Starlight.

Beh, in edizione limitata però, questo concediamoglielo. Starlight è la prima bevanda scaturita dalla nuova piattaforma di innovazione di Coca Cola Creations. Purtroppo, però, ancora non si sa quale gusto effettivo avrà questa Coca Cola Luce Stellare.

Alcuni utenti di Reddit, avendo scovato online le immagini del nuovo prodotto, hanno provato a ipotizzare di cosa saprà. Una delle teorie più accreditate è quella del gusto lampone (secondo un articolo del Guardian del 2009 il centro della galassia sa di lamponi e ha l’odore di rum… Che davvero le Sailor Starlight c’entrino qualcosa alla fine?), mentre uno YouTuber, che ha provato il prodotto, parla di un retrogusto di cracker al cioccolato.

Questo ha fatto sì che un altre utente di Reddit sostenesse che il sapore è quello dello s’mores, un dolce tradizionale di Stati Uniti e Canada che consiste in un marshmallow riscaldato posizionato fra due biscotti di farina integrale di grano con uno o due strati di cioccolato.

Alla fine Coca Cola ha deciso di fornire qualche indizio: secondo l’azienda la Coca Cola Starlight si ispira allo spazio (ma dai? Non l’avremmo mai detto!) e ha note che ricordano l’osservare le stelle intorno a un falò (quindi l’odore di marshmallow bruciati perché te li sei scordati sul fuoco mentre guardavi il cielo? Chiedo per un’amica). Inoltre fornisce sensazioni rinfrescanti che evocano la sensazione di un freddo viaggio nello spazio (sensazione di cui tutti noi abbiamo di sicuro un’esperienza diretta).

Un altro giornalista, un po’ più pragmatico di Coca Cola, ha aggiunto che per lui la bevanda non sapeva né di viaggi spaziali, né di falò improvvisati sotto le stelle, bensì aveva un sapore un po’ più dolce della normale Coca Cola. Ed era rossa.

A questo punto non ci resta che aspettare e assaggiarla per vedere chi abbia ragione.