Coca Cola crea un’edizione limitata con Marshmello: sarà disponibile solo nel Regno Unito

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

No, l’edizione limitata nata dalla collaborazione tra Coca Cola Creations e Marshmello – la prima in assoluto creata nel contesto di una partnership con un artista – non sa di marshmellow. Delusi? Un pochino anche noi, lo ammettiamo. Stando a quanto fatto trapelare dal colosso delle bevande zuccherate, infatti, il prodotto in questione sarà una fusione dei gusti preferiti del produttore musicale – fragola e anguria – con il tradizionale sapore della bollicina a stelle e strisce.

La linea della personalizzazione continua anche nella stessa livrea delle bottiglie, rese in bianco e nero a riprendere il flair distintivo dell’artista, e lo stesso nome del brand è stato restituito con un’estetica gocciolante e bicolore. Basandoci su quanto poco è stato comunicato, pare che la Coca Cola Zero Sugar in questione sarà disponibile per l’acquisto esclusivamente nei negozi del Gruppo Tesco, in Regno Unito, inclusi i punti vendita One Stop, Premier, Budgens, Londis e, per l’appunto, Tesco.

“La musica è potente per connettere le comunità e creare opportunità per esperienze condivise, proprio come Coca-Cola” ha commentato Oana Vlad, direttore senior, strategia globale di The Coca Cola Company. “Per il nostro terzo lancio di Coca Cola Creations, abbiamo cercato di aggiungere un inaspettato remix di sapori a un ottimo gusto di Coca Cola, e Marshmello è il collaboratore perfetto. È un passo emozionante per il nostro marchio presentare la Coca Cola in edizione limitata di Marshmello e invitare i fan a immergersi nel mondo di Mello”. Che dire – di certo il gusto pare un poco più definito di quello intergalattico, annunciato a metà aprile. Nel frattempo, vi ricordiamo che il branch italiano del brand è recentemente finito al centro di una controversia per il consumo d’acqua.