Coca Cola lancia il gusto “intergalattico” (qualsiasi cosa significhi)

di Luca Venturino 13 Aprile 2022

Coca Cola, forse è tempo di darsi una calmata. Cioè, noi siamo ancora qua seduti a ponderare che razza di sapore possa avere un pixel, e ora te ne esci con il gusto “intergalattico” che – l’avete detto voi eh, noi non l’abbiamo mai assaggiata – sa di “spazio”? Dai, non prendeteci in giro. Sull’etichetta c’è scritto che contiene aromi di carota e ribes nero: volete farci credere che una supernova sappia di frutta e verdura?

Questa nuova versione è stata lanciata ufficialmente come edizione limitata nel Regno Unito, ed è stata presentata da Coca Cola Creations, una nuova piattaforma che tenta di immaginare nuove espressioni per il brand, come un'”interpretazione rinfrescante di un gusto molto amato” ma con un “tocco innovativo di inaspettato e delizioso”. Insomma, è un drink gggiovane e se non sapete che gusto abbia lo spazio fondamentalmente siete dei gastroboomer. I fortunati acquirenti (e non siamo ironici: dopo tutto sto parlare vorremmo assaggiare pure noi uno di questi nuovi gusti) potranno inoltre accedere a un concerto di Ava Max scansionando un codice QR.

“Abbiamo voluto chiederci che sapore potrebbe avere lo spazio e non potremmo essere più entusiasti di presentare la nostra prima creazione al mercato europeo” ha commentato Joshua Schwarber, direttore del Global Digital Design di Coca Cola Creations, evidentemente dimenticando che il Regno Unito non è più parte dell’Europa. “La nostra Coca-Cola a tema spaziale in edizione limitata mira a portare in vita parte della magia e del mistero di tutto ciò che amiamo dello spazio”. Magia che sa di carota e ribes, a quanto pare.