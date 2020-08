Coca Cola entra nel mercato degli hard seltzer con il marchio Topo Chico

Coca-Cola entrerà presto nel mercato degli hard seltzer attraverso il marchio Topo Chico, con un prodotto nuovo che sarà rilasciato entro la fine dell’anno negli Stati Uniti.

Topo Chico è un marchio di acqua minerale frizzante, particolarmente diffuso in Texas, acquistato da Coca Cola Company nel 2017 per 220 milioni di dollari. L’idea di Coca Cola era quella di aumentarne la diffusione in tutto il territorio degli Stati Uniti, e oggi al progetto si aggiunge l’idea del lancio di un nuovo hard seltzer.

La nuova bevanda firmata dal colosso americano sarà dapprima venduta in alcune città dell’America Latina. La scelta è abbastanza epocale per Coca Cola: il 2021, grazie a questo nuovo prodotto, sarà infatti l’anno della prima incursione dell’azienda nel settore delle bevande alcoliche da quando ha venduto la sua attività Wine Spectrum nel 1983.

Il mercato delle acque gassate e degli hard seltzer sono in rapida crescita per l’industria delle bevande, come aveva già dimostrato, poco tempo fa, l’investimento da parte di Constellation Brands di 40 milioni di dollari per lanciare un nuovo prodotto, la Corona Hard Seltzer. Nel 2019 il volume delle vendite dell’hard seltzer negli Stati Uniti è più che triplicato, aiutando a invertire la tendenza relativa al calo del consumo globale di alcolici.

[Fonte: CNBC]