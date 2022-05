Coca Cola ha aperto a Londra il suo primo flgaship store in Europa

Tutti pronti per il primo flagship store di Coca Cola in Europa? Aprirà i battenti a Roma e proporrà tutto il merchandising a marchio Coca Cola.

di Manuela 4 Maggio 2022

Se siete a Londra e vi aggirate per il Covent Garden, potreste notare il nuovo flaghsip store di Coca Cola che ha appena aperto i battenti nella capitale del Regno Unito: si tratta del primo flagship store che Coca Cola ha aperto in Europa.

Al suo interno si trova tutto il merchandising ufficiale a marchio Coca Cola, ivi inclusi capi di abbigliamento in edizione limitata e le collezioni realizzati con famosi stilisti.

POZNAN, POLAND – MAR 1, 2018: Plastic bottles of Coca-Cola, a carbonated soft drink manufactured by The Coca-Cola Company headquartered in Atlanta, Georgia, USA

Fra le collaborazioni si trovano quelle con Lee, Hersche, Staple Pigeon, Alma de Ace, Soho Grit, Bape, Be@rbrick e tante altre (man mano che usciranno nel corso dei prossimi mesi, troveranno spazio negli scaffali di questo fashion store).

Se amate i jeans, allora di sicuro adorerete la collezione realizzata insieme al marchio Lee, con tanto di jeans, denim e tute.

Anche nel caso del flagship di Londra, il format è lo stesso dei medesimi negozi aperti negli Stati Uniti a Orlando, Las Vegas e Atlanta, quelli dove Coca Cola propone ai clienti l’esperienza “Real Magic”. In questi negozi al dettaglio, infatti, i clienti possono, oltre che acquistare abbigliamento e oggettistica a tema Coca Cola, anche personalizzare le lattine di Coca Cola.

Le lattine saranno customizzabili con nomi o dediche a piacere.