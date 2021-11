Coca Cola, il tour del camion del Natale è stato confermato

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

Coca Cola non delude e, dopo la drammatica assenza dello scorso anno dovuta all’imperversare della pandemia, conferma il ritorno dell’iconico tour del camion del Natale, che per molti indica a tutti gli effetti l’inizio delle festività natalizie.

L’annuncio, com’era prevedibile, ha suscitato una vera e propria ondata di entusiasmo tra gli amanti del Natale che lo scorso anno sono rimasti a bocca asciutta. Il camion dovrebbe compiere il giro del Regno Unito, ma il programma che elenca tutte le fermate non è ancora stato rivelato del tutto. Il colosso delle bibite gassate ha di fatto disseminato i propri account social con vari indizi, e i follower più accaniti si sono lanciati nell’impresa di interpretarli per riuscire a capire dove recarsi per avere una chance di avvistare l’iconico camion rosso. In altri, invece, hanno direttamente supplicato sotto i vari post di rivelare maggiori dettagli, ma l’unica risposta che hanno ricevuto è un silenzio gelido. In ogni caso, pare che la partenza del tour sia ormai alle porte, e il programma completo verrà dunque presto svelato.