Coca Cola: in Giappone arrivano i distributori automatici di acqua senza bottiglie

di Manuela 22 Febbraio 2022

Torniamo in Giappone: dopo il King Yeti di Burger King, ecco che anche Coca Cola si prepara a un nuovo lancio. Ma non di un nuovo prodotto, bensì di distributori automatici di acqua senza bottiglie.

Il ramo giapponese di Coca Cola ha deciso di introdurre nel paese dei distributori automatici senza bottiglia: saranno i clienti a doversi portare da casa i contenitori riutilizzabili per riempirli a scelta con due tipi di acqua gassata, acqua calda o acqua fredda e anche acqua naturale a temperatura ambiente.

Il tutto è stato fatto nell’ottica di ridurre i rifiuti di plastica e garantire una maggior sostenibilità. In Giappone i distributori automatici sono presenti ovunque (e hanno anche una buonissima acqua aromatizzata alla pesca difficile da trovare qui da noi): le bottigliette di bibite rappresentano il 6% dei rifiuti a base di plastica.

In questi nuovi distributori automatici, l’acqua costerà 60 yen per 500 ml (circa 0,46 euro). In realtà presso i distributori si troveranno in vendita anche bottiglie riutilizzabili, vendute a 260 yen insieme all’acqua (circa 1,99 euro). La macchinetta sarà poi attrezzata con un’attrezzo persciacquare le bottiglie e i bicchieri dei clienti.

Questi distributori verranno installati anche presso le mense dei dipendenti del produttore di bottiglie Tiger Corp. Lo scopo di Coca Cola è quello di arrivare ad avere circa 500 distributori in tutto il paese entro il 2025.

Per il momento si sa anche che l’azienda ha deciso di non inserire in questi distributori varietà zuccherata: servirà per mantenere le macchine più pulite. Tuttavia è possibile che in futuro verranno implementate altre varietà di acqua alla spina.