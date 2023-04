Coca Cola inizia una collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari e crea una playlist su Spotify

di Luca Venturino 17 Aprile 2023

Coca Cola sempre più pop – e no, non ci stiamo affatto riferendo al suono delle sue bollicine. Il colosso delle bevande zuccherate ha infatti annunciato di avere intrapreso una collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, gruppo musicale fresco fresco di un nuovo disco intitolato, guardate un po’, Coca Zero. Ma l’incursione musicale della multinazionale a stelle e strisce non termina – né inizia, sia ben chiaro – certo qui; tant’è che contemporaneamente ha lanciato una playlist su Spotify dedicata alle hit di cui è di fatto protagonista. Qualche esempio? Molto semplice: Come Together dei Beatles, Bollicine di Vasco Rossi o, in tempi nettamente più recenti, Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Coca Cola tra Pinguini Tattici Nucleari e Spotify: il “vizio” della musica

Incursione musicale che non inizia e non termina qui, dicevamo. Come abbiamo appena visto – e come implicitamente attesta la creazione di una intera playlist dedicata, per l’appunto, alle canzoni che vedono l’iconica etichetta rossa come protagonista – la Coca Cola può decisamente vantare una certa confidenza con il mondo musicale: una strategia adottata da diverse aziende che, attraverso il canale musicale, hanno evidentemente trovato una strada diretta e fertile verso i consumatori, approcciandosi meno come prodotti e più come ritornelli virali. D’altronde, vorrete mica dirci che non avete passato l’estate 2021 ad ascoltare – o a ed evitare, in base ai vostri gusti musicali – quel “labbra rosso Coca Cola”?

Tutto è lecito, per carità – una strategia pubblicitaria vale l’altra (e questa la potremmo più o meno considerare l’evoluzione del jingle che ti rimaneva incastrato nel cervello finito lo spot di turno), anche se sarebbe un po’ bizzarro trovarsi tra qualche tempo ad avere canzoni che sembrano liste della spesa o spot pubblicitari abbelliti da qualche solfeggio.

Ma torniamo a noi – la partnership Coca Cola e Pinguini Tattici Nucleari, dicevamo. “Coca Zero è un pezzo che parla di cambiamento” ha spiegato Riccardo Zanotti, volto e voce dei Pinguini Tattici Nucleari, riferendosi al nuovo brano del gruppo. “È nato dal fatto che la Coca Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando”.

Cambiamento, già – d’altronde la canzone parla di sostenibilità, gender, religione e via dicendo, con particolare attenzione, spiega ancora Zanotti, “sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani”. E dalla parte dell’azienda, che ne pensano? “Da sempre, noi di Coca Cola crediamo che la musica sia uno strumento molto potente, in grado di veicolare nuovi messaggi e idee” ha commentato Raluca Vlad, Direttore Marketing di Coca Cola Italia. Non avevamo dubbi: labbra rosso…