Coca Cola interrompe la produzione di Honest Tea, ma mantiene il marchio

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

The Coca Cola Company aveva annunciato nel 2020 che avrebbe presto dimezzato la linea di prodotti facenti parte del suo portafoglio, abbandonando i brand che facevano registrare prestazioni più scadenti e favorendo così un approccio marketing più creativo volto a spingere i prodotti di maggior successo (come la Coca al gusto intergalattico, evidentemente). In questo contesto, il marchio che a questo giro ha perso la testa è Honest Tea: stando a quanto dichiarato dallo stesso colosso a stelle e strisce, infatti, la linea di prodotti del brand in questione verrà gradualmente eliminata entro la fine del 2022.

Allo stesso tempo, tuttavia, Coca Cola ha deciso di tenere le mani sul logo e sulla proprietà intellettuale del marchio stesso, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro. La mossa, come accennato, è da intendere in un’ottica aziendale che mira a liberare risorse e investimenti per soddisfare le esigenze dei prodotti più richiesti dai consumatori, definizione che di fatto include marche come Gold Peak e Peace Tea – chiaramente sempre facenti parte del portafoglio di Coca Cola. Il taglio a Honest Tea servirà anche a “scaricare” parecchio stress dalla catena di approvvigionamento, ma è innegabile che l’intera faccenda abbia un’innegabile aria malinconica: basti pensare al commento di Seth Goldman, co-fondatore di Honest Tea, che ha definito la questione “un pugno allo stomaco”.

“Alla fine, è una lotta darwiniana per lo spazio nel supermercato o nel minimarket” aveva commentato a tal proposito il CEO di Coca-Cola James Quincey in un’intervista dell’anno scorso che però cade decisamente a fagiolo. “Il rivenditore vuole guadagnare quanti più dollari possibile per ogni posto sullo scaffale. Se un marchio, anche quello a cui si è più legati, vende solo una frazione di ciò che venderanno altri brand, allora quel marchio verrà ritirato dal mercato”.