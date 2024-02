Coca Cola lancia di nuovo un nuovo gusto, ma lo trovate solo su TikTok

Coca Cola annuncia (di nuovo) il lancio di un nuovo gusto, in vendita però solo su TikTok. E questa non è neanche la cosa più strana

Questo sarà un articolo con un sacco di ripetizioni dell’aggettivo “nuovo”. Perché Coca Cola ha appena annunciato che lancerà un nuovo gusto, di nuovo. La particolarità è che questo nuovo gusto sarà in vendita in edizione limitata solo su TikTok. E se questo vi sembra strano, figuriamoci cosa penserete quando vi diremo che il lancio di questo nuovo gusto serve per promuovere il nuovo gusto. Eh?

Coca Cola e il nuovo gusto alla seconda potenza

Immaginatevi la scena nel reparto creativo di Coca Cola. “Allora, cosa possiamo fare di originale per lanciare il nuovo gusto di Coca Cola?”. Rumore di ingranaggi mentali che ruotano, progressivamente vengono scartate idee come gadget, cacce al tesoro social, video con influencer, quando poi arriva lui “Lanciamo un nuovo gusto per promuovere il nuovo gusto”. Game-set-match.

Nuovi gusti di Coca Cola escono ormai con una certa regolarità. Nella maggior parte dei casi si tratta di edizioni limitate con nomi di fantasia e descrizioni ancora più fantasiose (come non ricordare, per esempio, la Coca Cola Y3000 Zero Sugar al gusto futuro o la Coca Cola Dreamworld al gusto di surrealismo del subconscio), ma questa volta il lancio principale è quello di un’aggiunta permanente al portfolio della gamma Coca Cola: stiamo parlando del gusto lampone che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale proprio a febbraio.

Solo che, pochi giorni prima di questo lancio, ecco che ci sarà una sorta di pre-lancio su TikTok di un altro nuovo gusto, in edizione limitata questa volta, per pubblicizzare l’imminente uscita dell’altro gusto permanente.

La variante di TikTok, chiamiamola così, è stata realizzata da Coca Cola Creations, la divisione che sta dietro ai sapori inventati seguendo l’ispirazione dei social media. Questa variante si chiamerà Coca Cola Happy Tears Zero Sugar e sarà disponibile in vendita su TikTok a partire dal 17 febbraio, giorno noto per essere il Random Acts of Kindnes Day. Se lo dicono loro, ci fidiamo.

Questo nuovo gusto sarà venduto esclusivamente come parte di una sorta di “kit pubblicitario” che include due lattine di Coca e un assortimento di altri gadget, fra cui gli adesivi “Happy Tears”, abbigliamento “a tema gentilezza” e fazzoletti personalizzati.

Oana Vlad, dirigente senior di Coca Cola, ha spiegato che Happy Tears è la loro ultima creazione, tutta a tema gentilezza. Il loro desiderio è quello di vedere tutti i piccoli atti di gentilezza che la loro lacrima ispirerà. Ha poi aggiunto che questa edizione limitata sarà disponibile solamente fino ad esaurimento scorte.

Quello che ancora non è stato rivelato è il prezzo di tale kit. E per quanto riguarda il sapore? Beh, a quanto pare non sarà niente di così strampalato e astratto come il gusto al Metaverso della recente Coca Cola Zero Sugar Byte. In pratica abbiamo una base composta dalla Coca Cola classica, unita a una “spruzzata di minerali salati, in modo da evocare le lacrime di gioia che accompagnano i magici momenti di gentilezza”. Quindi una Coca Cola al gusto lacrime, in pratica. Che mi ricorda più che altro un cuore spezzato analcolico che cerca di consolarsi in qualche modo, ma diamo per buona la versione dei creatori.

Per quanto riguarda il design della lattina, ecco che noterete un allontanamento dal classico pantone multicolor di Coca Cola Creations, con un viraggio verso un argento metallizzato con una “goccia di gioia” iridescente in rilievo. Probabilmente qualcuno di Creations aveva appena finito di giocare a Elden Ring e si deve essere ispirato alle lacrime larvali, non c’è altra spiegazione per questa tavolozza insolita.

Vi intriga una Coca Cola con gusto dolce e un po’ salato? No, così fa troppo Pupo, cancellate immediatamente questa cosa dalla vostra mente.