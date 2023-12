Coca Cola lancia una limited edition per i vent’anni di Fratelli La Bufala

La tonda e la rossa o, se preferite, Coca Cola e pizza – un matrimonio fortunato e longevo, a tratti forse persino iconico. Decisamente azzeccata, quindi, la decisione del colosso a stelle e strisce di dedicare una limited edition per festeggiare i primi venti anni di attività di Fratelli la Bufala, prima catena artigianale di pizzerie del nostro caro e vecchio Stivale.

Si tratta, in altre parole, di un omaggio esclusivo che suggella – caso mai ce ne fosse ancora bisogno – uno dei binomi più famosi di ogni sabato sera che si rispetti; e che al contempo festeggia la partnership a livello internazionale tra i due brand in questione. La limited edition dedicata ai Fratelli La Bufala sarà data in omaggio, stando a quanto lasciato trapelare, per tutta la durata del mese di dicembre e fino a esaurimento delle scorte a tutti coloro che acquisteranno il menu pizza dedicato al ventennale con tanto di bibita Coca Cola.

Coca Cola e Fratelli La Bufala: tutti i dettagli della limited edition

Metterci su le mani, in altre parole, è davvero semplice – basta scegliere lo spuntino giusto nel posto giusto. È per di più bene notare che, per ogni menu in questione acquistato, sarà devoluto un euro a sostegno delle attività benefiche a supporto della collettività “Pizzeria dell’impossibile” e “Finchè c’è pizza c’è speranza”, progettate per l’appunto dal team di Fratelli La Bufala.

Ci rendiamo però conto che accettare così, a scatola chiusa, sia un poco azzardato. Il menu pizza dedicato al ventesimo anno dalla fondazione di Fratelli La Bufala è composto da cuoppo zeppole e panzarotti; una pizza genuina con mozzarella fiordilatte di Agerola, pomodori al filetto, basilico e olio extravergine di oliva al cento per cento italiano; mousse di ricotta di bufale e – non poteva mancare – coca cola; il tutto al prezzo di 19 euro (con coperto escluso).

Venti anni di attività per Fratelli La Bufala, come abbondantemente accennato – il marchio nacque a Napoli nell’ormai lontano 2003 e in appena una manciata di anni di lavoro riesce ad affermarsi come ambasciatore della tonda partenopea a livello internazionale.

Naturalmente non si tratta, in termini assoluti, della prima edizione limitata lanciata da Coca Cola: i nostri lettori più attenti si ricorderanno, giusto per fare alcuni degli esempi più recenti, di quella lanciata in collaborazione con Riot Games e dedicata al mondo dei videogiochi; o diversamente quella nata dalla partnership con Marshmello, la prima in assoluto con un artista – ma di fatto è la prima dedicata a una catena di pizzerie artigianali.