Coca Cola lancia una bottiglia per festeggiare l’anniversario del Super Nintendo World

Ancora collaborazioni: Coca Cola lancia una bottiglia in edizione limitata per festeggiare il primo anniversario del Super Nintendo World.

di Manuela 21 Aprile 2022

Coca Cola ha deciso di produrre una bottiglia in edizione limitata per festeggiare il primo anniversario del parco giochi tematico Super Nintendo World. Ma non entusiasmatevi troppo fan di Super Mario: le bottiglie saranno in vendita solo in Giappone.

Eh sì, perché è stata Coca Cola Japan a decidere di immettere sul mercato locale questa bottiglia in edizione limitata. Il parco giochi a tema Super Nintendo World ha aperto i battenti ad Osaka, in Giappone, solamente lo scorso 18 marzo 2021. In realtà avrebbe dovuto essere inaugurato prima, ma a causa della pandemia e delle restrizioni anti Coronavirus, si è deciso di aspettare il marzo 2021 per aprirlo al pubblico.

Così, per festeggiare il primo anniversario del parco giochi, ecco che Coca Cola Japan ci propone questa bottiglia da collezione che, sul classico sfondo rosso della Coca Cola, ripropone il logo colorato Super Nintendo World, con disegnati i luoghi iconici del celebre videogioco.

Guardando bene possiamo vedere Super Mario che saltella qua e là, il castello della principessa Peach, la pianta Piranha carnivora e anche i blocchi mattone e i blocchi col punto interrogativo. Le bottiglie saranno messe in vendita a partire dal 25 aprile, ma solo in Giappone.

Nel frattempo c’è anche grande attesa per la seconda apertura del franchising: la Universal Parks & Resorts ha, infatti, annunciato che nel 2023 un Super Nintendo World arriverà anche negli Universal Studios di Hollywood.

A proposito di Coca Cola: qualcuno ha capito di cosa sa il nuovo gusto “intergalattico”? Che, se non fosse per il fatto che la Coca Cola è analcolica, ci verrebbe il fondato dubbio che possa trattarsi del famigerato Gotto Esplosivo Pangalattico travestito da innocua bevanda.