Coca Cola lancia un’edizione limitata con Marshmello, la prima creata insieme a un artista

di Manuela 1 Luglio 2022

Per la prima volta in assoluto, Coca Cola ha realizzato una bevanda in collaborazione con un artista. Più nello specifico ha lanciato una nuova edizione limitata insieme a Marshmello.

Il musicista ha spiegato che è stato fantastico collaborare con Coca Cola per questa edizione limitata: insieme sono riusciti a creare una miscela “vibrante” utilizzando i suoi gusti preferiti in questo mix. E spera che i fan la amino quanto lui.

Anche Oana Vlad, senori director e global strategy di The Coca-Cola Company, ha parlato con entusiasmo di questo connubio fra cibo e cultura. Vlad ha spiegato che per loro terzo lancio relativo al progetto Coca-Cola Creations hanno voluto creare un remix inaspettato di sapori. E in questo frangente, Marshmello è stato il collaboratore perfetto. Ma che sapore ha questa limited edition?

Visto che la nuova varietà verrà lanciata in estate, avrà un sapore fruttato e fonderà fra di loro i gusti preferiti dell’artista, fragola, anguria e, ovviamente, Coca Cola. Il che strizza un po’ l’occhio a un’altra bevanda della linea Coca-Cola Creations visto che il gusto Starlight sapeva di lampone.

Il 9 luglio, poi, MArshmello su Twitch darà il via al lancio ufficiale della bevanda: si tratterà di un evento speciale dove si potrò ottenere anche l’accesso esclusivo a Zepeto.

Questa nuova bevanda Coca Cola by Marshmello sarà messa in vendita a partire dall’11 luglio. Le lattine saranno disponibili sia in versione originale che nell’opzione Zero Sugar.

A proposito di Coca Cola in edizione limitata: chissà come sarà andato il precedente gusto misterioso?