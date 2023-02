Coca Cola: lo smartphone brandizzato è realtà

di Luca Venturino 13 Febbraio 2023

Ehi, non dite che non vi avevamo messo in guardia: le voci su di un possibile smartphone brandizzato Coca Cola erano troppo insistenti per non basarsi su di un concreto fondo di verità. Se però un paio di settimane fa i più scettici potevano ancora concedersi il lusso di sminuire il tutto a chiacchiere di corridoio, ora ecco che arriva l’inappellabile sentenza dell’ufficialità: lo smartphone della Coca Cola s’ha da fare, e si farà. Come dicevamo, tutto ciò che avevamo fino a poche ore fa era un render in cui campeggiava il logo del brand e s’intravedeva, nascosto in bella vista, il profilo di un telefono Realme. Indizi che si sono rivelati realtà: il telefono brandizzato Coca Cola sarà veramente prodotto da Realme.

Come avere un cartello pubblicitario tascabile

Il telefonino potrebbe apparire come un semplice Realme 10 Pro con una mano di vernice rosso fiammante e la scritta “Coca Cola” piazzata sulla scocca posteriore, ma dobbiamo ammettere che gli sforzi del team creativo non si sono limitati a un pigrissimo tentativo di “copia e incolla“.

Le caratteristiche del dispositivo, come certamente avrete potuto intuire, sono le stesse del modello non brandizzato: batteria con capacità di 5000 mAh con un caricabatterie rapido da 33 W che lo porterà dallo 0% al 50% in 30 minuti, fotocamera posteriore con sensore da 108 MP, display LCD da 6,7 ​​pollici con risoluzione 1080 x 2400… Insomma, avete capito. No, non ci stiamo trasformando in una testata che si occupa di recensire smartphone, non temete – sappiamo che quello che interessa a voi golosoni sono gli aspetti unici legati alla presenza del colosso delle bevande zuccherate.

Al di là di scritte, mani di vernice e compagnia bella; che di fatto sono “abbellimenti” puramente estetici e con zero risvolti pratici (a parte quello di far sembrare il vostro cellulare un cartello pubblicitario tascabile); pare che lo smartphone sia dotato di una particolare zigrinatura che, al tatto, lo fa assomigliare a una lattina di Coca Cola.

Il telefono ha poi una nutrita collezione di sfondi, suonerie, icone delle app e altri gadget esclusivi e rigorosamente brandizzati – in modo che non possiate mai dimenticarvi a chi appartiene veramente il cellulare che tenete in mano. Come già vi avevamo anticipato, lo smartphone può essere acquistato solo in India direttamente dagli store Realme o attraverso il rivenditore online Flipkart alla modica cifra di 20999 rupie (equivalenti grossomodo a 237 euro) – un prezzo che, nel contesto indiano, equivale a 553 lattine di Coca Cola. A voi la scelta, insomma.