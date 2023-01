Coca Cola verso il lancio del suo primo smartphone brandizzato?

di Manuela Chimera 28 Gennaio 2023

Si stanno intensificando le voci dell’uscita del primo smartphone brandizzato Coca Cola. Al momento non c’è niente di ufficiale, tuttavia diverse indiscrezioni fanno propendere in tal senso. Finora c’erano stati solo due indizi dell’esistenza di questo possibile cellulare, ma anche qui era stato tutto vago e fumoso.

Coca Cola lancia davvero uno smartphone brandizzato?

In precedenza era stato condiviso un render tramite IceUniverse: qui si vedeva il logo della Coca Cola e dietro, semi nascosto anche se non troppo, la scocca di un telefono Realme. Successivamente era stato lanciato anche un account su Twitter, non molto attivo a dire il vero, che seguiva alcuni account che facevano parte di brand del settore degli smartphone, fra cui proprio Realme e Xiaomi.

Da lì erano nate le prime ipotesi, mai suffragate da dichiarazioni ufficiali. Adesso, però, pare che sul sito ufficiale di Realme sia stato avvistato un banner che recita “Realme is set to get really refreshing”, dietro il quale campeggia la sagoma di quello che dovrebbe essere un cellulare (o un Kinder Pinguì a dire il vero, dipende da come viaggia la vostra fantasia), immerso in un mare di bollicine color marrone-ambra in stile Coca Cola.

Il messaggio, dunque, sarebbe chiaro: Realme sta per rilasciare uno smartphone creato in collaborazione con Coca Cola. Il problema, però, è che non c’è nessuna ufficialità in tal senso (anche se Madhav Sheth, CEO di Realme India, ha twittato una foto di se stesso insieme a uno smartphone Realme con tanto di riflesso di una lattina di Coca Cola sul pannello posteriore) e che non si sa neanche se e in quali mercati tale smartphone verrà rilasciato. Secondo alcuni rumor, si vociferava che questo progetto sarebbe stato attivo solamente sul mercato indiano visto che qui i cellulari Realme vanno per la maggiore.

Qualcuno aveva sperato che, visto che il banner promozionale era in inglese, ecco che questo fatto poteva indicare che il presunto lancio sarebbe avvenuto in tutto il mondo. Solo che i facili entusiasmi si sono spenti quando, cliccando sulla casella “Avvisami”, ecco che Realme permetta solamente l’invio di un SMS. E quando Realme ci chiede di inserire il nostro numero di telefono per essere avvertiti di eventuali novità, ecco che l’unico prefisso internazionale presente è il +91, quello dell’India.

Inoltre non si sa neanche il tipo di modello. La foto del CEO di Realme mostrava un Realme 10 Pro 5G, ma se mai questo cellulare uscirà sul mercato, potrebbe essere un qualsiasi modello.

Questo sarà anche il primo smartphone brandizzato Coca Cola, tuttavia un minuto di silenzioso rispetto va al primo cellulare della mia famiglia, un vecchissimo modello di Motorola firmato Coca Cola, con tanto di antennona gigantesca e peso specifico in borsa del plutonio.