È ufficiale: salvo imprevisti, Coca Cola riaprirà a settembre lo stabilimento di Gaglianico per attivare un mega impianto di riciclo della plastica.

di Manuela 21 Luglio 2022

Già l’anno corso, nel mese di giugno, si vociferava che Coca Cola volesse riaprire lo stabilimento di Gaglianico. Poi a inizio anno, a gennaio, era arrivata la notizia: lo stabilimento sarebbe stato riaperto per produrre bottiglie in Pet riciclato. E adesso arriva finalmente la data ufficiale: Coca Cola Hbc Italia riaprirà a settembre lo stabilimento di Gaglianico. Salvo imprevisti, si intende.

Anzi, si sa anche già la data precisa: lo stabilimento alle porte di Biella dovrebbe tornare nuovamente attivo già dal 30 settembre. Il tutto è stato reso possibile grazie a un investimento di più di 30 milioni di euro, cosa che ha potuto permettere la ripartenza dopo la chiusura degli scorsi anni.

Per l’occasione si terrà anche uno speciale evento di inaugurazione per il nuovo stabilimento produttivo: il titolo sarà “Ri-Diamo forma al Futuro”. Come precedentemente pre annunciato, lo stabilimento diventerà un impianto innovativo di riciclaggio della plastica.

L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a trasformare fino a 30mila tonnellate di polietilene tereftalato riciclato all’anno nelle nuove bottiglie in plastica monouso che verranno utilizzate per imbottigliare le bevande prodotte da Coca Cola.

Ovviamente si parlerà di uno stabilimento tutto “green” che verrà alimentato rigorosamente da energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre si sa anche già che nel nuovo stabilimento lavoreranno 40 persone per il momento.