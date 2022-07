Coca Cola sarà Global Partner per i soft drink del Napoli

di Manuela 5 Luglio 2022

Coca Cola sarà Global Partner della squadra di calcio del Napoli, ma non solo: avrà anche l’esclusiva del settore dei soft drink. Coca Cola e la SSC Napoli hanno confermato l’accordo raggiunto.

Non è certo la prima volta (e di sicuro non sarà l’ultima) che Coca Cola si avvicina al mondo dello sport, in particolare a quello del calcio. Anche se talvolta lo fa con esiti alquanto imprevedibili, vedi la performance di Cristiano Ronaldo agli Europei 2021 quando il calciatore, novello Antonella Elia vs le pellicce e Mike Bongiorno, in piena conferenza stampa, ha messo platealmente da parte la bottiglietta di Coca Cola esposta sul tavolo (Coca Cola era sponsor dell’evento calcistico) dicendo a tutti che era meglio bere acqua.

Comunque sia è lecito ipotizzare come un gesto del genere (cioè criticare apertamente lo sponsor davanti a tutti) non dovrebbe accadere di nuovo a breve. Anche perché la campagna pubblicitaria di Coca Cola in merito a questa collaborazione si basa proprio sul fatto che così come il calcio unisce le persone, anche Coca Cola fa lo stesso.

In realtà la scelta di Coca Cola per quanto riguarda la squadra di calcio con cui collaborare potrebbe avere radici più profonde di quanto non si pensi. È proprio a Napoli, infatti, che nel 1955 nasceva la Fanta, prodotta ancora oggi con succo di arance 100% italiane. Inoltre dal 1974 è anche attivo lo stabilimento di Coca Cola HBC di Marcianise, il polo produttivo dell’azienda nel Sud Italia.

Quindi la scelta del Napoli ha più di un motivo. Questa collaborazione comporterà, poi, la creazione di una campagna pubblicitaria ad hoc, la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e di merchandising apposito.

Ecco qua il video pubblicato sui social dove è stato dato l’annuncio della collaborazione: