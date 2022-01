Coca Cola si rifà il look: nuove lattine e bottiglie in arrivo

di Manuela 20 Gennaio 2022

Nuovo look per Coca Cola: le bevande aromatizzate e quelle senza zucchero avranno nuove lattine e bottiglie. Inoltre sta per arrivare sugli scaffali anche una nuova varietà di Coca Cola.

Negli Stati Uniti, le nuove versioni delle lattine e bottiglie della Cherry Coke sono color magenta, con il logo Coca Cola bianco nella variante normale e nero in quella Zero Sugar.

Le nuove lattine e bottiglie di Coca Cola alla vaniglia, invece, saranno color crema, mentre il packaging del gusto Cherry Vanilla è un mix dei due che vira molto sul magenta. Inoltre anche la Coca Cola con zero caffeina e la Coca Cola con zero caffeina e senza zucchero si sono adeguate a questi nuovi design.

Come ricorderete, nel 2020 l’azienda aveva deciso di dimezzare il proprio portfolio, abbandonando così i marchi con prestazioni inferiori e concentrandosi su quelli più potenti come Coca Cola. Inoltre nel 2021 aveva dato l’addio anche alle bevande energetiche, come la Coke Energy.

Il nuovo look della Coca Cola è stato progettato per modernizzare e semplificarne l’aspetto, aiutando i consumatori a trovare subito il gusto che stanno cercando sullo scaffale, con un semplice colpo d’occhio. Le nuove confezioni, infatti, sono state studiate per comunicare rapidamente i sapori e per distinguere velocemente fra le opzioni con zucchero e senza zucchero/calorie.

In realtà l’azienda aveva iniziato a revisionare il look dei suoi prodotti già l’anno scorso, partendo dalle confezione di Coca Cola, della Diet Coke e della Coke Zero Sugar. Inoltre era anche stata modificata la ricetta della Coca Cola Zero Sugar nel tentativo di rendere la bevanda più simile come gusto alla normale Coca Cola.

Per quanto riguarda la nuova variante, circa un annetto fa negli Stati Uniti era arrivata la Coca Cola with Coffee. Ebbene: dopo i gusti Dark Blend, Vaniglia e Caramello adesso arriva anche il gusto Mocha (farù il suo debutto sugli scaffali degli Stati Uniti il 7 febbraio).