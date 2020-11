Coca-Cola smantellerà la storica insegna di San Francisco

Dite addio alla storica insegna di San Francisco della Coca-Cola: l’azienda ha deciso di smantellarla. Dopo ben 83 anni, la città deve dare l’addio ufficiale all’iconico cartello pubblicitario.

L’insegna sorge all’angolo fra la Quinta e Bryant Street, ben visibile dalla Bay Bridge in quanto si trova ad una altezza di 34 metri. Il cartellone illuminato dai led (all’inizio dai neon, poi dieci anni fa sostituiti da luci a led), verrà tirato giù: pare che i lavori siano già iniziati. Coca-Cola pagherà ben 85mila dollari per rimuovere l’insegna, sempre meno, però, del costo del rinnovo dell’affitto per quello spazio pubblicitario.

E’ stata la stessa azienda a spiegare il perché di tale scelta. Coca-Cola ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto perché vuole concentrarsi e investire su altre piattaforme digitali. Tuttavia, anche se il cartellone non ci sarà più, Coca-Cola rimarrà attiva in città nella sua opera di supporto ai programmi culturali, civici e di beneficenza.

Ma che fine farà il cartellone? Non si sa ancora, ma anche se non è più quella originale (nel corso del tempo è stata più volte aggiustata, sostituita e modernizzata), di sicuro da qualche parte nel mondo ci sarà qualche collezionista che non vede l’ora di accaparrarsela.

