Coca Cola Zero Zuccheri: la canzone Mille di Fedez farà parte della campagna estiva

Nessuno dovrebbe stupirsi nell’apprendere che la canzone Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è entrata a far parte della campagna estiva di Coca Cola Zero Zuccheri. C’erano forse dubbi?

Visto che nel video di Mille non solo il ritornello cantato da Orietta Berti recita “Labbra Rosso Coca Cola”, ma compare anche il nuovo design di Coca Cola Zero Zuccheri, ecco Coca Cola ha deciso di ringraziare Fedez usando il ritornello del singolo nella campagna estiva.

Raluca Vlad, direttore marketing Coca Cola Italia, ha spiegato di essere orgogliosi del fatto che il rosso Coca Cola sia diventato una vera e propria icona, tanto da essere celebrato anche da un artista come Fedez. Vlad ha ribadito che dopo aver partecipato alla realizzazione del video di Mille, ora sono felici che la canzone sia diventata anche la colonna sonora della nuova campagna di Coca Cola Zero Zuccheri.

Anche Fedez ha commentato l’accaduto, rammentando che quando ha registrato Mille insieme a Orietta Berti e Achille Lauro non si aspettava di certo che in così poco tempo avrebbero raggiunto risultati così importanti (ricordiamo che Mille dopo due settimane dall’uscita è già Disco di Platino, con più di 45 milioni di stream audio/video di cui 25 milioni del video ufficiale). Il cantante ha spiegato che il loro scopo era quello di realizzare un brano fresco che si ispirasse alle atmosfere anni sessanta, classico come la Coca Cola.

Fedez ha poi concluso rivelando che la frase “Labbra Rosso Coca Cola” è la parte più cantata del brano ed è contento che Coca Cola li abbia scelti per la campagna estiva.

A proposito del design delle diverse tipologie di Coca Cola, adesso l’azienda ha deciso di adottare la strategia “One Brand”. In pratica sarà possibile individuare le diverse tipologie di bevande in base al colore e alle scritte:

rosso tradizionale con scritta bianca: Coca Cola Original Taste

rosso tradizionale con scritta nera: Coca Cola Zero Zuccheri

sfondo argento e scritta rossa: Coca Cola Light Taste

Chissà cosa ne penserà il Codacons di questa collaborazione visto che aveva accusato Fedez di pubblicità occulta nel video di Mille?