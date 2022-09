Coca Cola Zero Zuccheri Zero Caffeina arriva sul mercato (e con anche confezioni più piccole)

Coca Cola pensa alla nostra salute e lancia sul mercato la versione Zero Zuccheri Zero Caffeina. Con anche le confezioni più piccole.

di Manuela 8 Settembre 2022

Sul mercato arriva anche la Coca Cola Zero Zuccheri Zero Caffeina, praticamente Zero tutto (il che ci fa chiedere: è acqua in lattina?). In aggiunta le confezioni saranno pure più piccole.

Scherzi a parte, Cosa Cola ha preso questa decisione per venire incontro alla salute dei consumatori, riducendo la quantità di zuccheri che assumono bevendo la loro bibita di punta. Un comunicato stampa ha spiegato il perché di questa variante Zero zuccheri Zero caffeina. Il gruppo si impegna concretamente riducendo il contenuto di zuccheri nelle bevande, creando nuovi prodotti a basso o nullo contenuto calorico. Il tutto offrendo al pubblico confezioni più piccole, in modo da permettere ai consumatori di scegliere le porzioni giuste.

Cristina Camilli, direttore comunicazione e relazioni istituzionali Coca Cola Italia, ha spiegato che sanno benissimo che ingerire troppi zuccheri non fa bene a nessuno e che è necessario fornire una maggior scelta possibile ai consumatori. Alla luce di tutto ciò ecco spiegato perché l’azienda sta lanciando a tutto spiano versioni con ridotto questo o ridotto quello.

Ma non è solo la Coca Cola a ridurre zuccheri e calorie: dal 2016 Fanta e Sprite hanno ridotto gli zuccheri del 65 e del 79% rispettivamente.

Tuttavia è bene ricordare che le modifiche ai livelli di zucchero nelle bibite, spesso comportano cambi di gusto che non sempre piacciono ai consumatori. Se ricordate, per esempio, l’anno scorso Coca Cola Zero aveva cambiato gusto ed erano arrivate una serie di reazioni negative a detta del NewYork Times.