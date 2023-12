Cocktail analcolici e carbonara ramen: pronti per le tendenze 2024?

Pinterest ha svelato quali saranno le tendenze food per il prossimo 2024. Pronti per i cocktail analcolici a base di ananas e per le combo di ingredienti e piatti improbabili?

Anche senza guardare il calendario e senza cercare di dribblare ogni fatidica domanda del calibro di “Cosa fai a Capodanno?”, ecco che si potrebbe capire che ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno dal numero di classifiche o tendenze che saltano fuori. Google, con un tuffo nel passato, ci ha appena fatto sapere quale siano state le parole a tema food più cercate nel 2023, mentre Pinterest va nel futuro e ci fa sapere quali saranno le tendenze food per il 2024. Ma non so se siamo pronti per i cocktail analcolici a base di ananas, per gli spiedini di caramelle e per la carbonara ramen.

Pinterest svela le tendenze food per il 2024

In pratica Pinterest ha pubblicato il suo report Pinterest Predicts 2024, quello dove rivela le tendenze del prossimo anno. Quindi questo vuol dire che il social ci mostra quali saranno i trend del futuro e non quali siano stati quelli del passato.

Come ci riesce? Semplicemente sfruttando delle tecnologie di machine learning che consentono ai loro software di individuare pattern fra i dati, in modo da rielaborarli per creare delle vere e proprie predizioni. Ovviamente non è detto che le cose poi non cambino: anche le macchine possono sbagliare.

Anche se, dopo dieci edizioni di Pinterest Predicts, ecco che l’accuratezza di tali previsioni è, per il quarto anno consecutivo, dell’80%. Valore non basso.

Le tendenze food per quanto riguarda i cocktail

Per quanto riguarda le tendenze food, ecco che nel 2024 gli utenti, per qualche imperscrutabile motivo, cercheranno i termini “cocktail analcolici ananas” e “cocco aesthetic”. Quindi nel 2024 spazio all’esotico.

Queste alcune delle parole che, probabilmente, saranno più ricercate nel prossimo anno:

mocktail ananas: ricerche aumentate del 70% torta rovesciata all’ananas: ricerche aumentate del 50% pollo hawaiano in teglia: ricerche aumentate del 50% estetica cocco: ricerche aumentate del 35%

Per qualche motivo, dunque, preparatevi a un’invasione di ananas sui social media nel corso del 2024.

Combo di ingredienti

Un’altra ricerca di tendenza molto inflazionata nell’anno che verrà sarà quella relativa alle combinazioni di gusto fra ingredienti e piatti preferiti dagli utenti. Per capirci: sei un indeciso cronico? Non sai se ti piace di più la carbonara o il rame? Perché allora non preparare una bella carbonara ramen? Ecco, questo intendiamo con combo di ingredienti o piatti bislacchi.

Fra queste combo più cercate ci saranno:

tacos cheeseburger: ricerche aumentate del 255% spiedini di caramelle: ricerche aumentate del 170% carbonara ramen: ricerche aumentate del 165% quesadilla burger: ricerche aumentate dell’80% pizza pot pie: ricerche aumentate del 55%

Se per i tacos cheeseburger una motivazione razionale riusciamo a darcela (volevo fare un cheeseburger, ma non avevo il pane giusto e così lo voglio sostituire con quei due tacos che mi sono avanzati da ieri sera), non riusciamo a capire perché qualcuno dovrebbe mai voler creare degli spiedini di caramelle (a meno di non chiamarsi Wonka di cognome o di essere un animatore alle feste per bambini) o perché mai bisognerebbe creare qualcosa che sia un mix fra carbonara e ramen.

C’è di buono, però, che, complice forse anche la crisi economica, aumenteranno le ricerche relative al riciclo creativo anche in cucina. Per esempio, le ricette con pasta madre avanzata aumenteranno del 165%.