Ecco le ricette più cercate del 2023 su Google

Nel caso non vi foste accorti che ci stiamo avvicinando a fine anno (fra un tentativo di scampare al Whamageddon e di scansare la fatidica domanda “Cosa fai a Capodanno?”), ecco che ci pensa Google a ricordarcelo svelando la classifica delle parole più cercate dagli italiani nel 2023. La cosa carina è che fra le varie sezioni spicca anche quella della ricette più cercate nel 2023. A quanto pare, per motivi insondabili, gli italiani si sono messi a cercare ricette a base di lenticchie. Perché? Non lo sappiamo.

Quali sono state le ricette più cercate dagli italiani nel 2023?

Per altre categorie di parole cercate, i motivi per cui sono finite in tendenza è abbastanza chiaro. Si tratta di personaggi, eventi, film o fatti che hanno tenuto banco quest’anno. Così nessuno si stupirà di sentire che fra i personaggi più cercati ci sono stati Jannik Lukaku, Shakira, Marta Fascina e Andrea Giambruno.

Fra gli addii più sentiti e cercati ci sono stati quelli di Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Gianluca Vialli, Toto Cutugno, Michela Murgia, ma senza dimenticare Tina Turner e Matthew Perry.

Se siete andati al cinema non vi stupirete nel sapere che i film più cercati qui da noi sono stati Barbie, Oppenheimer, C’è ancora domani, Assassinio a Venezia, Everything Everywhere all at once, The Nun 2, The Whale e Avatar 2, con buona pace dei film Marvel, grandi assenti.

E se fra le serie TV hanno fatto il botto One Piece, The Last of US, Mercoledì e Mare fuori, ecco che fra gli attori e attrici più cercati spiccano Paola Cortellesi, Jenna Ortega, Brendan Fraser e Grecia Colmenares. Gli italiani, poi, hanno cercato fra i cantanti Fedez, Marco Mengoni, Elodie, Rosa Chemical, Giorgia, Ornella Vanoni e Gino Paoli, concentrandosi su canzoni come BZRP di Shakira, Italodisco dei The Kolors e Due vite di Marco Mengoni.

Ma non è finita qui, perché hanno cercato il significato di parole come lutto nazionale, transgender, apayinye, Papa Emerito e armocromista, chiedendosi anche il perché della guerra in Israele e Gaza, perché Fazio lascia la Rai, perché la Juve ha perso 15 punti e perché Iacchetti conduce da casa, chiedendosi anche cosa sia l’ittero, Hamas, un Kibbutz, la Striscia di Gaza e Chat GPT.

Fin qui tutto ok, ma quando si arriva alle ricette, ecco che si scopre che gli italiani hanno chiesto le seguenti ricette: