Cocktail: Samuel dei Subsonica apre il suo locale “Golfo Mistico”

Come aveva preannunciato tempo fa, Samuel dei Subsonica lancia il suo locale torinese, il Golfo Mistico. Sicuramente non aveva immaginato di aprirlo in una situazione del genere, in cui tutti siamo chiusi in casa e il futuro di ristorazione e cocktail bar è incerto, ma evidentemente il leader di una delle band italiane più amate del Paese non ha voluto attendere oltre.

Dunque, il suo “Golfo Mistico” parte lo stesso, come club virtuale sui social network, nella fattispecie Instagram e Facebook. La parte di miscelazione è affidata a un’autorità del settore a Torino: Salvatore Romano, grande amico di Samuel e titolare del celebre e storico locale Barz8 (oltre che responsabile di diversi altri progetti di mixology in città, e anche del futuro cocktail lounge del Mercato Centrale di Milano).

Quello che i due vogliono fare in questo momento sarà un viaggio virtuale nel mondo dei cocktail, attraverso ricette e qualche trucco del mestiere. Dalla sua parte, Samuel offrirà, insieme a ospiti virtuali sempre diversi provenienti dal mondo del food and beverage, un intrattenimento ludico e artistico, con un DjSet tutto da ballare nel salotto di casa propria.

L’appuntamento con il nuovo Golfo Mistico è per ogni martedì e sabato dalle 19 in diretta dalla pagina ufficiale Instagram @samuelufficiale e dalla pagina Facebook di Samuel @SamuelUfficiale.