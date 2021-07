Code di gambero indopacifico di Di Battista Food: richiamo per rischio microbiologico

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Code di gambero indopacifico di Di Battista Food a causa di un rischio microbiologico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio, coincidono: è quella del 16 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo e il marchio del prodotto è Code di gambero indopacifico sguschiato congelato individualmente, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Di Battista Food S.R.L. (è l’importatore in Italia del prodotto), con sede dello stabilimento in via Colle della Fonte 75 a Frisa, provincia di Chieti. Sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore sono Zhejiang Funday Food Co. LTD, con sede dello stabilimento a Industrial Park Shangma, Shitang Town Wenling City, Zejiang, Cina.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 062, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 maggio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dai pacchi da 10 kg costituiti da 20 confezioni da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: in pratica il prodotto è stato ri-etichettato riscrivendo una data di scadenza successiva a quella originale. Per questo motivo nelle avvertenze viene richiesto di non consumare il numero di lotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.