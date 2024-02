Cola Wars: il film milionario di Sony sulla guerra tra Pepsi e Coca Cola

Il braccio di ferro tra Coca Cola e Pepsi raccontato in un film: Sony produrrà Cola Wars, progetto acquistato con un investimento da 1,5 miliardi di dollari.

Ci sono le guerre stellari, fatte di spade laser e droni e alieni che inspiegabilmente parlano inglese, e poi quelle tra le bevande zuccherate, fatte invece di bollicine e di colori sgargianti e anche e soprattutto di marketing. Il periodo storico è grossomodo lo stesso, il carattere dell’invasione – rigorosamente di massa – pure, l’impatto sulla cultura pop e sui consumi nell’immediato presente e negli anni a venire è palpabile ancora oggi. Sony ci racconterà in un film la guerra tra Pepsi e Coca Cola avvenuta degli anni ’80: il titolo, che è già un programma, sarà Cola Wars.

Il rosso e il blu che da decenni dominano, in un braccio di ferro multidimensionale e multidisciplinare, il mondo delle bibite zuccherate: prima loro due e poi il resto, tant’è che i due marchi sono praticamente diventati sinonimi (e per i più distratti, con grande orrore dei puristi del consumo a stelle e strisce, a volte persino intercambiabili l’uno con l’altro) del prodotto che rappresentano.

Cola Wars: tutti i dettagli sul film che racconterà la guerra tra Coca Cola e Pepsi

Il primo dato da prendere in considerazione, così da avere fin da subito una chiara idea della mole del progetto, è quello di natura prettamente monetaria: il progetto di Cola Wars è stato acquistato da Sony con un investimento pari a un miliardo e mezzo di dollari. La trama, al netto di interessanti incursioni nel proverbiale reame che si nasconde dietro le quinte, la possiamo immaginare anche senza l’aiuto di locandine e trailer: si tratterà della lotta per assicurarsi (e mantenere) il podio assoluto nelle vendite.

Lotta, è bene notarlo, che si è conservata in tutta la sua combattività fino ai giorni nostri, e che ha saputo sopravvivere (e di conseguenza interpretare) tutte le declinazioni attraversate dal linguaggio pubblicitario nel corso degli ultimi decenni.

Ancora qualche dettaglio: la sceneggiatura di Cola Wars sarà firmata da Jason Shuman, già conosciuto per la serie Acapulco e Winning Time; e da Ben Queen, autore delle pellicole di casa Pixar Cars 2 e Cars 3. I due si conoscono da tempo, tanto da avere frequentato insieme l’USC Film School, ma il racconto del braccio di ferro tra Coca Cola e Pepsi rappresenterà di fatto la loro prima collaborazione in assoluto.

Racconto che, come accennato nelle righe precedenti, vedrà Pepsi insidiare con piena tenacia il dominio di Coca Cola e aggiudicarsi la prima posizione nelle vendite: Cola Wars, stando a quanto lasciato trapelare, mostrerà il coinvolgimento di Michael Jackson e il fallimento di New Coke, in una lotta senza esclusione di colpi.