Colazione, il caro prezzi colpisce già al mattino: aumentati latte (+19%) e biscotti (+9,8%)

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Se il buongiorno si vede dal mattino a breve sarà più conveniente rimanere a dormire. Secondo la più recente analisi redatta dalla Coldiretti, infatti, il caro prezzi è arrivato a travolgere anche la colazione, con aumenti che spaziano dal +9,8% dei biscotti al +19% per il latte conservato. Ma non temete – i rincari non si sono certo abbattuti solamente sulle scelte tradizionali (latte e biscotti, per l’appunto): generosi come sono, infatti, hanno abbracciato anche pane (+13,6%), zucchero (+14,9%), burro (+33,5%), marmellate (+7,9%), yogurt (+12,1%) e frutta (+8,3%).

Si tratta, in pochissime parole, dell’ennesimo capitolo scritto dall’esplosione delle bollette di luce, gas, carburanti e mangimi che hanno fatto impennare i costi di produzione; o dei danni produttivi determinati dalla morsa crudele della siccità, che per tutta l’estate ha fatto registrare importanti cali di produzione. Un’ondata di rincari che, agitata dal soffio insistente dell’inflazione, andrà con ogni probabilità ad abbattersi sui prezzi “di tutti i prodotti”, secondo le previsioni di Federdistribuzione.

Preoccupa, in questo contesto, soprattutto il prezzo del latte: gli allevamenti, che già faticavano a stare in equilibrio su di un bilancio sempre più ballerino, sono stati letteralmente travolti dal caro bollette e dagli aumenti dei costi di produzione, con migliaia di stalle che si vedono costrette ad abbattere gli animali pur di non chiudere i battenti. Il prezzo al consumo, nel frattempo, continua a lievitare, fino a superare – con ogni probabilità – il muro dei due euro al litro.