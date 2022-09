Latte, il prezzo potrebbe superare i 2 euro al litro a causa del caro bollette

di Luca Venturino 2 Settembre 2022

Il prezzo del latte potrebbe, con ogni probabilità, scavalcare il muro dei due euro al litro. L’allarme è stato lanciato da Granarolo e Lactalis che, tramite un comunicato congiunto, hanno tentato di portare all’attenzione delle autorità governative “la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano e in particolare il settore lattiero caseario”, chiedendo di fatto un intervento pubblico per allontanare lo spettro di “conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di imprese che compongono la filiera”.

Inflazione che, di fatto, è andata a travolgere quasi tutte le voci di costo che compongono la filiera del latte – dalla semplice alimentazione dei capi da allevamento (la cui produzione è già stata colpita dalla morsa della siccità) al prezzo per le operazioni e i materiali del packaging. L’altra grande fonte di preoccupazione, però, è di fatto rappresentata dal cosiddetto caro bollette. “I costi energetici sono aumentati a tal punto da rendere difficile trasferirli sul mercato, in un momento economicamente complesso per le famiglie italiane” si legge nel comunicato. Sottolineiamo, per di più, che la preoccupazione per i rincari a luce e gas trovano risonanza in tutto il settore primario e della ristorazione.

“Per quanto concerne le sole energie, se non avviene un’inversione di rotta, si tratta di una inflazione del 200% nel 2022 rispetto al 2021 e un rischio di oltre il 100% nel 2023 rispetto al 2022” ha commentato il Presidente di GranaroloGianpieroCalzolari. “È insostenibile anche da parte di una grande azienda, dal momento che si protrae nel tempo e che se fosse scaricata tal quale sul mercato colpirebbe significativamente i nostri consumatori e avrebbe inevitabili conseguenze sui consumi, con ricadute negative su tutta la filiera”.