Colombia: alcuni chef usano la coca in cucina come se fosse un condimento

In Colombia alcuni chef hanno deciso di sdoganare la coca: ora la usano in cucina come se fosse un condimento.

di Manuela 15 Settembre 2022

Pare che in Colombia alcuni chef abbiano infine deciso di sdoganare l’uso della coca in cucina: in pratica utilizzano la coca in polvere come se fosse un condimento, alla stregua del sale o della paprika.

Quello che è successo è che alcuni chef della Colombia hanno iniziato a usare la farina realizzata con le foglie di coca nelle loro ricette. A spiegare il perché è lo chef Rodrigo Pazos: la coca è il fardello dei colombiani, ma rappresenta anche una sfida per gli chef. Lo scopo è quello di riuscirla a includerla nel menu, riuscendo a far accettare la novità anche ai clienti.

Per fare questo è necessario cambiare la percezione che la gente ha della coca e della cocaina: bisogna imparare a considerare la coca un ingrediente come tutti gli altri, che è possibile inserire nella propria credenza.

Secondo gli chef, la coca in cucina è particolarmente adatta agli antipasti, ai dolci e alle portate principali. Praticamente sta bene su tutto. Anche lo chef Jeferson Garcia è sulla stessa linea di pensiero: le foglie di coca vengono associate sempre alla sostanza stupefacente e al narcotraffio, ma in realtà in passato la pianta veniva usata come energizzante naturale. Per questo sostiene che è necessario liberarsi da questo tabù.

Per poterla usare in cucina, ecco che le foglie della pianta dal sapore amarognolo devono essere cotte in forno, diluite e poi mescolate con gli altri ingredienti. La farina della coca è ricca di calcio, fosforo e ferro ed è regolarmente in vendita nei mercati di Bogotà.

Se mai la coca venisse accettata come ingrediente in cucina, andrebbe a fare buona compagnia ai prodotti alimentari a base di cannabis che proliferano un po’ ovunque (anche Joe Bastianich sostiene che la cannabis sia ottima in cucina).