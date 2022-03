Mike Tyson vende caramelle alla cannabis a forma di orecchio morsicato

Mike Tyson ha deciso di mettere in vendita le Mike Bites, caramelle a forma di orecchio di Evander a cui manca un pezzo.

Che qualcuno nomini subito Mike Tyson “imprenditore dell’anno”: il campione di pugilato ha messo in vendita le Mike Bites (i “Morsi di Mike”), caramelle a forma di orecchio di Evander Holyfield. Ma non è finita qui: a queste caramelle manca un pezzo, hanno l’aspetto di un orecchio morsicato. Ah, e sono alla cannabis se vi interessa saperlo.

Mike Tyson ormai ci ha abituato alle sue stranezze: tempo fa aveva dichiarato di mangiare carne di alce e bisonte, mentre a inizio anno era saltato fuori che una sua ex fidanzata aveva cucinato e mangiato uno dei suoi amati piccioni.

Ma adesso l’ex pugile ha deciso di tentare la strada del mercato dei dolci con queste caramelle che ricordano uno dei momenti più noti della sua carriera pugilistica (anche se non uno dei più edificanti, questo va detto).

Era il lontano 28 giugno 1997 quando a Las Vegas, durante un incontro di pugilato per il mondiale dei pesi massimi, ecco che Mike Tyson morse l’orecchio del rivale Evander Holyfield, staccandogliene un pezzo e sputandolo poi sul ring (ovviamente venne squalificato per quel gesto).

Proprio da qui parte l’idea di vendere caramelle a forma di orecchio morsicato di Evander. Viene da chiedersi se Evander mangerà mai una di queste caramelle (in una sorta di cannibalismo metaforico?). C’è da dire che nel corso degli anni Tyson e Evander hanno fatto la pace, girando pure uno spot nel quale Tyson andava a casa di Evander dandogli una scatola e dicendogli: “Mi dispiace Evander. È il tuo orecchio”. Evander rispondeva con: “Il mio orecchio…”. E Mike ribatteva: “L’ho tenuto per te in formaldeide”. I due poi si abbracciavano.

Adesso minimo minimo ci aspettiamo un sequel di quello spot con Tyson che porta a Evander le caramelline a forma di orecchio morsicato.