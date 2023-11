Com’è il caffé di Kevin Costner ispirato al Far West

Kevin Costner non appariva in una pubblicità da trent'anni - un digiuno interrotto per lanciare il proprio brand di caffè.

di Luca Venturino 16 Novembre 2023

Erano trent’anni che Kevin Costner non appariva in una pubblicità – un digiuno che il celebre attore ha solo recentemente interrotto per annunciare al mondo la sua nuova partnership con Green Mountain Coffee Roasters. D’altro canto, se come abbiamo accennato il nostro protagonista ha usato raramente e con particolare parsimonia il suo peso specifico mediatico, quello di cui sopra è ben più di un banale annuncio “potenziato” dalla notorietà dell’attore: Costner, infatti, lavorerà con il brand per creare una serie di miscele di caffè che riflettano i suoi gusti personali e che facciano appello alla sensibilità dei suoi fan più fedeli. Il tema scelto per il primo esperimento, come probabilmente avrete già intuito, è il Far West.

Tutto quello che c’è da sapere sul caffè di Kevin Costner

Horizon Blend – questo il nome della prima selezione di caffè “marchiata” Kevin Costner – sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 18 dicembre, e si distingue (secondo quanto lasciato trapelare da Food&Wine, che ha contattato l’attore per un’intervista esclusiva) per un “profilo aromatico robusto, che riflette le tonalità terrose e affumicate” che lo stesso Costner ama trovare nella sua tazza mattutina.

“Green Mountain Coffee Roasters e io condividiamo la convinzione che quando sei appassionato di qualcosa, fai di tutto per renderlo realtà, qualunque cosa serva” ha spiegato Kevin Costner in una seconda intervista, rilasciata a Good House Keeping. “Insieme abbiamo intrapreso un viaggio di scoperta, approfondendo diverse idee e approdando infine a ciò che è Horizon Blend. La partnership è stata una perfetta rappresentazione di un gruppo impegnato di persone che lavorano instancabilmente insieme per creare qualcosa di cui tutti potessimo essere orgogliosi”.

Una domanda, in ogni caso, rimane inevasa – perché interrompere il digiuno pubblicitario a cui abbiamo accennato in apertura proprio con un brand di caffè? Lo stesso Kevin Costner ha spiegato a Food&Wine che si tratta, in un certo senso, di una deformazione personale: l’attore era solito iniziare ogni giornata sul set con una tazza fumante per darsi la carica, e con il tempo ha cominciato a sviluppare una certa sensibilità per il suo gusto.

Da qui la decisione di fare il suo approdo ufficiale nel settore con Green Mountain Coffee Roasters. “”La dedizione incrollabile del team Green Mountain Coffee Roasters all’approvvigionamento responsabile e al caffè dall’ottimo gusto ha reso questa partnership particolarmente significativa, per me” ha continuato Costner. “Essere in grado di vivere questa passione è qualcosa di cui sono incredibilmente grato. E abbiamo altre grandi cose in arrivo che penso piaceranno davvero a tutti”.