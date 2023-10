Jean Claude Van Damme è l’ultima celebrità ad avere lanciato un whisky

di Luca Venturino 19 Ottobre 2023

La competizione per il premio di “bicipite più oliato nel mondo degli spiriti” si fa sempre più agguerrita. Dopo Dave Bautista, anche Jean Claude Van Damme lancia la sua personalissima etichetta di whisky irlandese – l’Old Oak, ispirato dal nome della contea di Oak Leaf in quel di Derry, cittadina dell’Irlanda del Nord. L’attore belga, celebre in particolare per i suoi innumerevoli film di azione, ha in realtà rivelato che avrebbe preferito lanciare un Bourbon, ma che una chiacchierata con un amico lo ha invece convinto ad approcciarsi al mondo dei whisky.

Jean Claude Van Damme entra nel mondo del whisky (senza salti mortali ed esplosioni)

La conversazione, stando a quanto riportato dallo stesso Jean Claude Van Damme, avrebbe avuto un’impronta nettamente romantica: “Era da qualche tempo che stavo accarezzando l’idea di lanciare il mio marchio di alcolici: avevo in mente soprattutto un Bourbon americano” ha spiegato l’attore. “Poi, però, uno dei miei amici più cari nonché socio in affari mi ha chiesto: perché lanciare un’etichetta americana quando puoi tornare alle radici del whisky con un bel prodotto di stampo irlandese?”.

Ah, il fascino delle radici. Mai avremmo pensato che Jean Claude Van Damme fosse un sentimentale: chi l’avrebbe mai detto che un qualcuno tanto avvezzo a salti mortali, sparatorie, botte da orbi ed esplosioni infuocate coltivasse un lato così romantico? “Così mi ha fatto conoscere l’etichetta del whisky Old Oak” ha continuato Van Damme “che doveva ancora essere lanciata, ed era stata creata da alcuni appassionati di whisky in Irlanda.”

Ok, sarà colpa nostra che siamo un poco sospettosi; ma non è che dietro il suggerimento del grande amico (nonché socio d’affari, come sottolineato dallo stesso Jean Claude Van Damme) non ci fosse almeno un pizzico della malizia tanto necessaria al business? Vogliamo dire, come abbiamo accennato in apertura Van Damme non è di certo l’ultima celebrità ad avere lanciato la propria linea di alcolici (e tantomeno di whisky, per l’appunto), e le analisi di mercato, non a caso, indicano che le vendite di whisky irlandese negli Stati Uniti dovrebbero crescere di circa il 16%. Mica male, no?

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’attore di fama mondiale Jean Claude Van Damme il cui interesse per il whisky premium lo ha portato a scoprire Old Oak” hanno commentato i co fondatori dell’etichetta in questione, Kevin Carson e Ian Rowlands. “La sua incessante ricerca della perfezione e l’attenzione ai dettagli lo rendono la rappresentazione per eccellenza del marchio.”